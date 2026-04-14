昔日一壘大物慘遭紅人交易！金鶯「山城堡」進60天傷兵恐動刀

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辛辛那提紅人今（14）日將一壘手Christian Encarnacion-Strand（CES）交易至巴爾的摩金鶯，換取現金補償。圖／東方IC

辛辛那提紅人今（14）日將一壘手Christian Encarnacion-Strand（CES）交易至巴爾的摩金鶯，換取現金補償；同時金鶯也宣布，一壘手Ryan Mountcastle因左腳骨折進入60天傷兵名單，內野戰力出現變動。

26歲的CES，2021年由明尼蘇達雙城第四輪選進，2023年升上大聯盟，曾與Elly De La Cruz、Matt McLain並列紅人新生代核心。不過近兩季受傷勢與表現不穩影響，上週在自小聯盟開季後遭指定讓渡（DFA），最終被交易至金鶯，尋求新機會。

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從數據來看，Encarnacion-Strand在2023年繳出13轟、37分打點，222打數敲出60安，但過去兩季合計僅8轟。此次轉戰金鶯，有望補強球隊長打火力。

另一方面，Mountcastle是在上週對舊金山巨人之戰跑壘時不慎絆倒，導致左腳骨折。總教練Craig Albernaz表示，是否需要動手術仍待進一步評估。本季Mountcastle出賽8場，打擊率2成86、貢獻1分打點，但因Alonso加入後，一壘出賽機會已相對有限。

金鶯在對亞利桑那響尾蛇賽前，從3A拉上工具人Weston Wilson，同時也將投手Yaramil Hiraldo轉入60天傷兵名單。



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