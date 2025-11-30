昔日「小西瓜」現身中醫EMBA論壇 笑曝看診從未被認出

《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員「小西瓜」廖書嫻已是林口長庚醫院住院醫師。(蔡依珍攝)

有「中醫界EMBA」之稱的第二屆「台灣青年中醫論壇」今在桃園長庚醫院舉行，25位跨領域青年中醫師分享實務經驗，吸引178名學員參與，《百萬小學堂》中的「小西瓜」廖書嫻已是林口長庚醫院住院醫師，也現身論壇，直讚是非常難得且務實的一次深度充電，她也笑著分享看診戴口罩從未被認出。桃園市中醫師公會理事長廖奎鈞期許論壇能讓學員「聽得懂、學得會、帶得走」。

由桃園市中醫師公會與桃園長庚紀念醫院共同主辦的第二屆「台灣青年中醫論壇」以「世代交會實戰傳承」為主題，集結25位跨領域青年中醫師與專家講者，吸引全台178中醫系在學生與新銳中醫師熱烈報名。

廣告 廣告

有「中醫界EMBA」之稱的第二屆「台灣青年中醫論壇」今在桃園長庚醫院舉行。(蔡依珍攝)

有「中醫界EMBA」之稱的第二屆「台灣青年中醫論壇」今在桃園長庚醫院舉行。(蔡依珍攝)

有「中醫界EMBA」之稱的第二屆「台灣青年中醫論壇」今在桃園長庚醫院舉行。(蔡依珍攝)

有「中醫界EMBA」之稱的第二屆「台灣青年中醫論壇」今在桃園長庚醫院舉行。(蔡依珍攝)

有「中醫界EMBA」之稱的第二屆「台灣青年中醫論壇」今在桃園長庚醫院舉行。(蔡依珍攝)

桃園市衛生局長賈蔚特別感謝桃園市中醫公會與長庚醫療體系長期對地方醫療量能的付出，他提到台灣醫療環境越來越強調整合，中醫師的角色也越來越重要，從急性意外如外傷、骨折的復健復能，到慢性病如癌症、安寧緩和及居家醫療等，而台灣已邁入少子化和高齡化社會，中醫服務也從院所主動走進社區，提供更全人的醫療照護，其中桃園市中醫公會與長庚醫療體系功不可沒。

論壇主席、桃園市中醫師公會理事長廖奎鈞表示，青年世代的中醫師正站在產業加速轉型的關鍵時代，面對患者需求多元化、臨床競爭日益激烈等挑戰，更需要具備跨領域整合能力與即戰力，因此論壇特別以「可複製、可落地」為核心策展理念，課程內容從臨床思維、科學驗證、案例拆解到品牌經營與AI應用，均以實務導向設計，讓學員能夠「聽得懂、學得會、帶得走」，確保參與者能於隔天即回到臨床或職涯現場實際運用。

中醫師全聯會理事長蘇守毅希望藉由論壇，鼓勵年輕中醫師有更多學術涵養及技能上的培養。長庚體系中醫醫療發展召集人黃澤宏則提到中醫不再只是傳統觀念裡的江湖郎中，也要會看很多醫學報告相輔相成，新生代中醫更跳脫基層醫療走向全人照護，甚至是補足復健醫療、緩和醫療的困境。

論壇也吸引多位青年中醫師與在學生熱烈參與，其中最受關注的學員之一，是《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員「小西瓜」廖書嫻，目前已於林口長庚中醫部投入臨床工作，擔任住院醫師第1年。

廖書嫻說，自小懷抱武俠情懷，從高中便立志成為醫師，在中醫跟診過程中，覺得還有很多需要精進的地方，趁著假日來上課，她也分享，看見病患從不孕的挫敗到迎接新生命的喜悅，這些真實的臨床經歷，更讓她堅定投入中醫的使命感。她強調，青年中醫論壇的內容精實、講者分享深刻真實，讓她不僅獲得更精準的臨床處理思維，也習得新世代中醫師必備的溝通與自我成長策略，是「非常難得且務實的一次深度充電」。被問及是否有被病患認出，她笑回：「沒有，因為都戴著口罩！」

總統府副祕書長何志偉分享新冠肺炎期間清冠一號馳援超過60國家，讚中醫師們是「健康超人」，也提到在賴清德總統「健康台灣」的國策下，將整合健保大數據、AI人工智慧與中醫，在2040年前創造15兆中醫產值。

論壇除聚焦青年醫師在臨床、跨域與經營等面向的「真實案例、真實挑戰、真實解法」，從辨證論治的進階思維、慢性與功能性疾病的臨床SOP，到運動醫學、營養與復健的整合照護；更因應AI浪潮下的醫療變革，於論壇中著墨強化AI行銷與經營策略的分享，全方位呈現新世代中醫師的臨床實戰經驗；更首度導入「圖靈證書（Turing Certificate）」，以 AI 技術紀錄學習歷程，是台灣中醫界首次採用的數位化突破，象徵青年世代推動中醫教育與科技整合的重要里程。現場更邀集產業夥伴共同打造「中醫產業交流展區」，從中藥製藥、專業醫療儀器到保健營養品，提供學員和業界交流合作的寶貴機會。

更多中時新聞網報導

西班牙爆非洲豬瘟 肉品禁輸台

保健》喉嚨卡卡咳不出 梅核氣作怪

工作滿檔遇女兒生病 王茉聿嘆當父母不容易