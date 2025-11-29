昔日「華岡五人幫」落下1人？邱澤許瑋甯婚宴登場 楊丞琳未出席「當天行程曝光」

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

邱澤與許瑋甯28日在台北文華東方舉辦婚宴，現場群星聚集。許瑋甯與華岡藝校時期的舊友情誼深厚，也引發外界關注昔日「華岡五人幫」是否到齊。不過，曾與她交情緊密的楊丞琳並未現身，引發不少討論。

楊丞琳許瑋甯昔日是華岡5人幫，親密無間。（圖／翻攝自IG）

楊丞琳與許瑋甯當年在華岡藝校是同班同學，與黃鴻升（已故藝人）等人組成的好友小團體感情一度十分要好。然而近年兩人互相取消追蹤IG，被解讀為友情出現裂縫。許瑋甯先前受訪時也回應，私人朋友圈的互動沒有必要向外界逐一交代。

廣告 廣告

婚宴當天，其他華岡時期友人皆到場祝福，唯獨楊丞琳缺席，讓兩人關係再度成為外界焦點。不過楊丞琳的行程也在同日曝光，她陪同老公李榮浩赴澳洲巡迴演出，被現場粉絲拍到貼心幫忙調整燈光，全程專注看著丈夫舞台表演，夫妻倆互動甜蜜。

更多FTNN新聞網報導

陳美鳳昔與邱澤傳烏龍緋聞！大方現身婚宴現場 被問禮金：心意重要

東方不敗來了！張清芳讚許瑋甯很孝順 拱她與邱澤再生「2個恰恰好」

證婚人是藍心湄！包6.6萬大紅包讚邱澤、許瑋甯「前世情人」 曝小倆口登記靠刷臉過關

