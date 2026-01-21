昔日「落選頭」 陳鶴文宣布無黨籍參選竹市南區議員

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕曾於2022年代表時代力量參選、最終以些微之差成為南區「落選頭」的陳鶴文，近日掛上「馬力全開、鶴立新局」競選看板，宣布將以無黨籍身分的嶄新姿態捲土重來，投入竹市南區市議員選舉。他表示經過3年在國會、市府與科技產業的歷練，讓他從政策到產業現場累積完整實戰經驗。「現在的我補足最強實戰拼圖，更知道如何將理想藍圖，真正轉化為回應市民期待的具體行動。」

陳鶴文回憶，落選後他在路口謝票時，當時有位媽媽遞上一張背面寫滿鼓勵的早餐店點餐單，寫著「雖然沒選上很可惜，但請您再接再厲，我們下次還會繼續支持！」

「市民的託付，我從來沒有忘記。」陳鶴文說，這幾年回歸日常走在新竹市南區街頭，巷口店家看到他，甚至會主動端出熟悉的「小鶴套餐」。這些溫暖的互動，讓他深刻體會，市民支持的不是政黨標籤，而是一份願意長期為地方付出的真心。

陳鶴文表示，過去3年，他刻意讓自己走進不同體系，補足地方市政到產業的實戰經驗。第一年在時代力量立法委員邱顯智國會辦公室擔任副主任，實際參與法案研議、公共政策討論與選民服務，深入理解中央法規、制度設計與監督機制，奠定政策思考的基礎。

第二年他進入新竹市政府，擔任市長高虹安秘書，成為市政運作最前線的一員。期間參與多項市政推動與跨局處溝通，從政策規劃、執行到地方回饋，實地接觸如何滿足市民期待，累積即戰力十足的市政經驗。

近一年來他投入竹科園區相關產業發展，實際傾聽科技業、在地企業與工作者的第一線聲音，更深刻體會交通建設、居住環境與公共服務，期望提升城市競爭力與市民生活品質。

陳鶴文強調，正因為歷練橫跨不同政黨、公部門與產業界，他更確信民意代表不應被政黨框架所限制，更應以解決問題為核心。「2026年選擇無黨派參選，是希望把焦點放在市政本身，為市民朋友爭取最大福利。」

帶著更成熟的專業歷練與不變的初心，陳鶴文喊出「馬力全開，鶴立新局」的口號，期盼以無黨籍的身份，成為串聯市民、市府與產業的最佳橋樑，為新竹市南區帶來實質的改變。

