昔日4大舞廳『白雪』首拍底價2.56億 前夕突停拍原因曝：公文無法送達

生活中心／陳佳鈴報導

「白雪大舞廳」曾與「南夜」、「夜總會」、「小夜曲」並稱台中四大舞廳，全盛時期舞小姐多達300人。（圖／翻攝自Google Maps）

台中昔日指標級夜生活地標「白雪大舞廳」，原訂7日以首拍底價2億5635萬元進入法拍市場，卻在前夕突傳停拍，引發外界關注。法院公告指出，因相關公文未能合法送達債務人，程序上仍待補正，因此拍賣暫時喊停，不過未來仍會公告後續拍賣時程，這間擁有超過60年歷史的舞廳，仍將再度回到法拍市場。

1950至1980年代，台中夜生活產業鼎盛，「白雪大舞廳」曾與「南夜」、「夜總會」、「小夜曲」並稱台中四大舞廳，全盛時期舞小姐多達300人，是許多政商名流、企業老闆聚會的熱門場所。1964年開業後，白雪陪伴無數老台中人的青春記憶，直到2020年3月正式熄燈，宣告走入歷史。

不料，舞廳停業後接連爆出家族糾紛與繼承訴訟。由於債務問題遲遲無法解決，其中一名繼承人名下產權遭聲請拍賣，才使白雪大舞廳以「分割共有」的方式進入法拍程序。據了解，該物件實際所有權人超過十名，其中部分空間仍由債務人經營使用，另有部份遭債權人占用，使拍賣法律程序更為複雜。

依司法院公告，標的位於北區五權路精華地段，土地243.21坪、建物447.22坪，屬第一、二種商業區，一拍底價每坪土地約105.4萬元，建坪則為57.32萬元，在中區商用地市場屬中高價位。然而，因家族爭訟、產權分歧、部分空間仍使用中，市場評估買家接手後仍需面對協調與拆解問題。

而此次停拍，主因是法院寄發掛號公文後未收到回執聯，「法律上視為公文未合法送達，只能暫停拍賣」。但若多次無人簽收，法院將以公告方式完成程序，拍賣仍會繼續進行。

