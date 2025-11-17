昔日MVP主導簽賭 揭SBL史上最大假球案1／SBL打假球鐵證畫面曝 前MVP柯旻豪遭判7年重刑
去年，籃球超級聯賽SBL的「裕隆納智捷」球隊，爆發職籃史上最離譜的簽賭打假球事件！15名球員不僅自己下注，還收錢集體放水。今天，士林地方法院一審宣判，法官認定前MVP球員柯旻豪利用自己身為學長的影響力，勾串其他球員，因此被判處最重的7年有期徒刑。而現在這些疑似放水片段也被網友整理出來，例如吳季穎投球失準、班霸消極防守，都被視為打假球的鐵證。
球賽主播：「有機會贏得這場比賽，擾亂一下 你看不錯齁，吳季穎出手沒碰框（籃框）。」明明可以在三分線外出手，吳季穎卻硬要往左切，在對手面前跳投，勉強出手的結果，就是連籃框都沒碰到，這場裕隆對上彰化柏力力的比賽，就被院檢認定是打放水球的其中一場。
球賽主播：「目前為止裕隆隊只有五投一中。」這場比賽，換成MVP柯旻豪搭配洋將斑霸合作，在場上大搞失誤，像是這球般斑霸可以出手，輕鬆吃掉對手，卻選擇傳球，結果造成失誤送分。
球賽主播：「82比63不錯不錯。 」另外這場2月24日的比賽，吳季穎在場上消極防守，也讓對手輕鬆得分，當年賽季結束後沒多久，鏡週刊就揭發SBL史上最大假球案，涉案球員通通遭到約談。
球星柯旻豪vs.記者：「有沒有覺得對不起球迷？」包括柯旻豪、吳季穎，以及班霸等10多人，都涉嫌打假球，以及簽賭地下賭盤，士林地院在17號宣判，柯旻豪被判最重的7年徒刑，吳季穎2年但可以緩刑5年，至於班霸則是被處以5年2個月刑期，一旦執行完畢，就要驅逐出境。
法官在判決書裡痛批，柯旻豪不珍惜運動天賦，利用學長對學弟的影響力，位居核心地位，勾串其他球員，加上始終不認罪，因此判處7年，有期徒刑。
球賽主播：「賽季出手機會不是特別多，但他（周暐宸）的三分球有42%的命中率。 」另外替補球員周暐宸，坦承曾收取操控比賽報酬1萬3千元，遭到判刑4年9個月，再加上偵查和審判中，前後供述不同，涉嫌偽證罪，等於罪加一等，SBL15名球員涉及打放水球，都遭判刑，把大好前程葬送在自己手裡。
