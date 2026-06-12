昔是RAP偶像、三星工程師「鐵拳」主演群背景狂

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韓劇《鐵拳教育》劇中演員表志勳（左）、金武烈（中）、秦基周（右）。（圖／IG@jinkijoo）





韓劇《鐵拳教育》近期熱播，劇中演員過去經歷也再度引發討論。其中，飾演宅男事務官的表志勳，過去其實是偶像男團饒舌擔當；而在劇中有大量動作戲、外型甜美的女星秦基周，出道前曾任三星IT工程師，甚至還當過社會線記者。劇中台詞呈現臥底潛入校園調查霸凌的情節，也讓「教權」議題掀起討論。

劇情描述主角假扮轉學生潛入問題學校，調查校園霸凌真相，使作品在網路上引發高度關注。沒想到演員表志勳過去曾以男團身分出道。隨著粉絲考古，表志勳過去為Block B饒舌成員的身分也被翻出，當年強烈舞台風格與劇中宅男事務官形象形成反差。

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此外，劇中除了偶像出身演員，也有前三星工程師背景的演員。秦基周因《鐵拳教育》走紅，她擁有計算機工程與新聞學雙主修背景，畢業後曾任三星工程師三年，後來放棄高薪轉任社會線記者，再透過模特兒選拔進入演藝圈。

男主角金武烈在劇中飾演深情督導，戲外則與演員尹昇娥結婚11年，經常在IG分享生活互動，兩人過去戀情曝光，源於一封酒後告白信誤上網事件。隨著《鐵拳教育》熱度升高，主演過往故事也再度被討論。

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