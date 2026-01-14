昔曝前任出軌約砲女神！織織爆前任抱怨「早知讓她生」：還好淨身出戶

記者蔡維歆／台北報導

織織日前平安生下女兒。（圖／翻攝自織織IG）

知名網路插畫家「織織」過去和同為插畫家的「賴賴」愛情長跑近17年，怎料兩人2023年2月無預警宣布分手，織織2024年年底公布懷孕喜訊，並與老公生下寶寶。她14日在Threads發文透露前任對朋友訴苦的內容，讓她在得知後慶幸自己當初淨身出戶，同時也感嘆：「女人們請記住永遠要珍惜自己的身體。」

織織爆料前任與朋友的對話內容。（圖／翻攝自Threads）



織織透露自己最近「因為意外得知前任跟朋友訴苦」，表示前任在私底下向友人抱怨時，竟然說出：「早知道就讓她生小孩就不會離開我」，傳到織織耳裡讓她忍不住在文中直言：「讓我更相信當初果斷淨身出戶是對的。」織織也以過來人的身分向所有女性發出了語重心長的勸告，並在文末嚴肅地呼籲：「女人們請記住永遠要珍惜自己的身體。」



而織織去年也曾在threads上回應網友的討論串「一人一個前任講過讓你最難忘傷害極高的話」，當時她回應說「我沒有惡意⋯只是跟那個女神約砲的時候是我人生中最快樂的時刻」，留言曝光後引發網友熱議，紛紛回「蛤，你說的是那個奧懶Ｘ的男人嗎？是他嗎？真的很lie lie」、「竟然還講得出口真是噁心死了」、「這是什麼人渣講出來的話」、「買尬還好你已經離開了，太瘋了吧」。

