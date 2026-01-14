昔曝前任出軌約砲女神！織織爆前任抱怨「早知讓她生」：還好淨身出戶
記者蔡維歆／台北報導
知名網路插畫家「織織」過去和同為插畫家的「賴賴」愛情長跑近17年，怎料兩人2023年2月無預警宣布分手，織織2024年年底公布懷孕喜訊，並與老公生下寶寶。她14日在Threads發文透露前任對朋友訴苦的內容，讓她在得知後慶幸自己當初淨身出戶，同時也感嘆：「女人們請記住永遠要珍惜自己的身體。」
織織透露自己最近「因為意外得知前任跟朋友訴苦」，表示前任在私底下向友人抱怨時，竟然說出：「早知道就讓她生小孩就不會離開我」，傳到織織耳裡讓她忍不住在文中直言：「讓我更相信當初果斷淨身出戶是對的。」織織也以過來人的身分向所有女性發出了語重心長的勸告，並在文末嚴肅地呼籲：「女人們請記住永遠要珍惜自己的身體。」
而織織去年也曾在threads上回應網友的討論串「一人一個前任講過讓你最難忘傷害極高的話」，當時她回應說「我沒有惡意⋯只是跟那個女神約砲的時候是我人生中最快樂的時刻」，留言曝光後引發網友熱議，紛紛回「蛤，你說的是那個奧懶Ｘ的男人嗎？是他嗎？真的很lie lie」、「竟然還講得出口真是噁心死了」、「這是什麼人渣講出來的話」、「買尬還好你已經離開了，太瘋了吧」。
更多三立新聞網報導
後悔沒回台灣生！美妝YTR崩潰揭瑞典生產慘況 「血淚內幕」曝光
中國男男戀疑曝光！27歲男星突曬「肉體交疊照」網嚇喊：這是在幹嘛？
炎亞綸情變鬼鬼「認了被排擠」！阿本首出面鬆口真實內幕 私下互動曝
街頭毆打恐嚇司機！大咖影帝被逮捕出事了 160萬交保挨告下場曝
其他人也在看
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 215
同意小15歲老公花錢解決！蕭淑慎結婚8年 坦言：早就不想給他碰
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星蕭淑慎與小15歲的老公梁軒安結婚8年，但近年來老公卻風波不斷，曾傳出涉嫌詐騙、性侵女歌手Rina，當時蕭淑慎也大動作切...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 66
遭林妍霏酸私下叼著菸！李多慧首發聲：真的不喜歡抽菸 低沉嗓音網急勸
喜劇演員林妍霏日前一段脫口秀段子引發爭議，她嘲諷韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢，其中她舉李多慧的下班影片為例，用可愛的聲音向粉絲說「晚安！晚安！回家！回家！」，林妍霏表示，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，關上車窗就變成低聲、罵髒話的人，還嘲諷李珠珢的廣告「X小」。對此，李多慧12日晚間PO出影片正面回應。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 122
名媛公敵勾人夫4／阮經天昔同遊趙文安1關鍵秒掰 穩交現任女友全靠「低調」
回顧趙文安初登上媒體版面，是2022年7月被媒體直擊，坐在阮經天的副駕駛座上出遊，身分也跟著背景被起底，她年齡小阮經天14歲，學歷是東吳大學國貿系、倫敦藝術大學時尚行銷與傳播學系，曾經擔任過LV活動策劃，也曾在媒體業工作。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 8
入境日本被帶進小房間！險遭「原機遣返」 叫賣哥疑：是否很多台灣人沒誠實
「叫賣哥」葉昇峻近日到日本參加頒獎典禮，他今（14日）在臉書發文透露，他12日抵達東京成田機場填寫入境單時，因為在是否有前科那一欄勾了「是」，差點就被拒絕入關，原機遣返，他僅忙解釋之後才終於獲得放行。但他也好奇：「那麼多台灣人到日本玩，是不是很多人都沒有誠實以告？」鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前 ・ 40
阿sa蔡卓妍認愛小9歲健身教練！笑虧媒體：可以刪掉緋聞2字
43歲香港女星蔡卓妍（阿Sa）曾跟鄭中基秘婚，日前與交往6年的「百億富三代」石恆聰分手，最近竟霸氣認愛，公開貼照宣告正和小她9歲的健身教練Elvis（林俊賢）交往，更笑虧媒體：「可以把緋聞2字刪掉了」。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 3
2年送走4家人！女星接噩耗悲痛送別 尪心疼發聲
2年送走4家人！女星接噩耗悲痛送別 尪心疼發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 22
峮峮《飢餓遊戲》最後一集爆哭 王仁甫私訊慰留：可以取消嗎？
峮峮即將告別陪伴4年的《飢餓遊戲》，本週播出的最新一集也成了她最後一次站上主持舞台。製作單位特別為她量身打造「畢業旅行」，帶著主持群重返宜蘭烏石港，這個她當年第一次加入節目的起點，意義格外深刻，也讓整趟錄影多了難以言喻的情緒重量。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前 ・ 6
獨家／林襄傳遭莉奈冷凍！人氣下滑背後內幕大公開
據了解，林襄去年起便重新啟動個人新媒體計畫，希望藉由長時間、具完整企劃的影音內容，吸引更多女性族群關注，淡化過往以男性粉絲為主的形象。事實上，她早在五年前便已開設個人YouTube頻道，儘管近年短影音當道，林襄仍選擇回歸較長篇幅的內容形式，盼營造貼近生活、陪伴感...CTWANT ・ 1 天前 ・ 71
斷開百億富三代！蔡卓妍認愛小9歲新歡：好幸福 男方身分曝光
香港女歌手蔡卓妍（阿Sa）自分手交往6年的「百億富三代」石恆聰後，感情動向一直受到大家關注，先前傳跟小9歲健身教練交往的蔡卓妍，如今公開認愛，大方要求媒體可以刪去「緋聞」2字。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
媽媽說「妳長得像我偶像」！藍心湄竟撞臉王世堅 驚人狼狽照曝光
藍心湄近日分享透露自己放假時一口氣狂睡17小時，醒來後頭髮凌亂、模樣相當狼狽，沒想到媽媽一看到她竟脫口而出：「妳長得好像我偶像。」藍心湄好奇追問後才發現媽媽口中的偶像竟是立委王世堅，讓她當場傻眼。藍心湄也曬出自己頭髮凌亂、吃著飯的照片，看來跟王世堅神似，網友紛紛笑翻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 6
Lulu要求「餵李多慧」陳漢典超尬：內心很慌亂！
最新一集邀來啦啦隊女神李多慧擔任主角，量身打造互動企劃「慧與製作人」，以「男友視角」帶領觀眾體驗沉浸式戀愛互動，從曖昧甜蜜到充滿台味的日常細節一次到位，被不少觀眾封為粉絲福利最滿的一集。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 1
大逆轉！胡瓜繼續主持《綜藝大集合》 傳與電視台達成漲酬勞共識
「綜藝天王」胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，胡瓜後來宣布將不續約，《綜藝大集合》最後一集確定主持到今年1月31日。而民視事後則回應：「大藝娛樂持續與胡瓜協議主持合約中，節目仍正常製播。」今（12日）晚間媒體報導，胡瓜和民視已達成主持費不砍半，還會漲酬勞共識，將繼續主持《綜藝大集合》。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 20
范姜彥豐不忍了！被爆婚變前「頻上牌桌」輸贏上萬 5字疑發聲表態
【緯來新聞網】台灣演員范姜彥豐近日被媒體爆料在婚變期間頻繁參與高額賭博活動，引發關注。他於14日透過緯來新聞網 ・ 16 小時前 ・ 21
不只嘲諷李多慧！林妍霏嗆李珠珢廣告「X小」酸台男 富邦育樂發聲了
喜劇演員林妍霏日前一段脫口秀段子引發爭議，她嘲諷韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢，其中她舉李多慧的下班影片為例，用可愛的聲音向粉絲說「晚安！晚安！回家！回家！」，林妍霏表示，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，關上車窗就變成低聲、罵髒話的人，還嘲諷李珠珢的廣告。對此，富邦育樂表示，已經留意到相關討論，喊話「希望外界尊重拉拉隊員的職業」。三立新聞網 setn.com ・ 4 天前 ・ 63
木村拓哉曝搭機巧遇 高市早苗秒變迷妹告白
日本男星木村拓哉近日在廣播節目《木村拓哉 Flow》分享一段「機上巧遇」。他回憶，先前為節目與明石家秋刀魚前往能登半島出外景，從羽田機場報到時就覺得氣氛不太對，現場出現大量維安人員，讓他直覺「應該有重要人物」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 56
澳網/尷尬了！周杰倫「連球都沒碰到」 首輪無奈出局
華語樂壇天王周杰倫今（14日）受邀登上大滿貫澳網，以外卡球員身分參加「一分大滿貫（1 Point Slam）」賽事，首輪對上24歲澳洲業餘冠軍約維奇（Petar Jovic），可惜對方發出一記漂亮外角Ace球，周董球都沒碰到就遭淘汰，無緣對上俄羅斯前球王梅德韋傑夫（Daniil Medvedev）。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 11
23歲網紅骨癌截肢「獨自簽下6次手術」媽媽嫌她是拖累！
大陸一名23歲網紅夏夏是骨癌患者，長期透過社群平台分享自己的抗癌日常，近日再度引發大量關注。她在最新影片中透露，體內癌細胞近期再度擴散，已轉移至肋骨與胸膜，意味著新一輪治療與手術即將展開。年紀輕輕卻一次次獨自面對生死關卡，她的近況讓不少網友直呼心疼。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 2
順應民意！阿信將連摔兩次的「代罪戰袍」丟了
由五月天主唱阿信聯手言承旭、吳建豪、周渝民所舉辦的「F✦FOREVER恆星之城」巡演，第二站的4場演出昨（12日）晚落幕，由於前晚阿信在演出中再次在舞台上摔倒，因此不少粉絲直覺他穿的粉紅色外套「帶賽」，因為之前摔到舞台下也是穿同樣一套衣服，因此不少粉絲激動喊話，希望阿信把衣服「燒了」，昨晚阿信也順應自由時報 ・ 1 天前 ・ 8
蘇晏霈潑李運慶滿身顏料 115萬人跟著哭
蘇晏霈在《豆腐媽媽》飾演的「育玲」正面對決劈腿丈夫李運慶飾演的「家軒」，一場攤牌戲不只情緒層層堆疊，更讓觀眾跟著一路心碎，吸引超過 115 萬名觀眾同步守在電視機前，陪著育玲一起崩潰落淚。得知成績亮眼，蘇晏霈直呼，「所有的辛苦都值得了」，她感性感謝金獎導演馮凱在拍攝前反覆與演員討論、調整，讓她能把情緒累積到臨界點，一口氣全面爆發。Yahoo娛樂訊息 ・ 17 小時前 ・ 5