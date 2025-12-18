昔曾組CP傳緋聞！宇宙林思宇認了「斷聯王子」：讓他們好好面對

潘君崙（左）、宇宙林思宇18日出席《台灣囡仔、讚！》記者會。（公視提供）

今年轟動演藝圈的「粿王出軌事件」延燒多人，起因是范姜彥豐拍片指控老婆粿粿婚內出軌好友王子（邱勝翊），粿粿其後發布 17 分鐘影片回應，夫妻雙方隔空交火。而宇宙（林思宇）過去曾跟王子因《全明星運動會》交好，私下常聚會，被推組為檯面上的「宙王CP」，她今（18）日和潘君侖出席《台灣囡仔、讚！》記者會，坦言和對方已經沒有聯絡。

宇宙今說：「就讓他們好好去處理面對。」表示當時參與《全明星運動會》時，重心都放在練習和想拿冠軍，沒想到會有這麼多事發生。

廣告 廣告

提及節目，潘君侖回憶，印象最深的是為了拍攝澎湖縣的望安國中集，為了記錄海龜上岸產卵的珍貴畫面，連續三晚拍到凌晨3、4點，他說：「可惜的是最後一晚不小心睡著了，海龜就在我房間外面的沙灘產卵卻沒看到！」

宇宙則分享，第一天錄影就受到震撼教育，被學生帶到海灘打橄欖球，直接曬黑一階又流汗脫妝，雖然過程很辛苦，但也感謝因為參與了節目，才能有這個特別的體驗，她同時分享如何打開學生的心房，她道：「因為拍攝當天大家都很早起，，我們就要用非常熱情的方式，在開錄前先和學生聊聊天、打成一片，要扮演班級裡最E人的角色，他們常常在拍攝結束後，還捨不得讓我們走。」2025年《台灣囡仔、讚！》邀請全國16所國中小師生參與，16集各30分鐘的節目內容深入探討各個學校的多元學習模式、生活故事與社團才藝，邀請您鎖定小公視與公視頻道，一起見證孩子的成長，點亮台灣教育的未來。

更多中時新聞網報導

洪毛2度進加護病房 暴瘦15公斤

陳芳語抱病拍MV 挑戰高倍數對嘴

沈玉琳曝元宵後復工 已洽談新節目