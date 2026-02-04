昔替中共央視「寫統戰歌」 蔣萬安春聯「他代寫」掀議

政治中心／綜合報導

2026九合一選舉逼近，力拚連任的台北市長蔣萬安近日與市議員合送春聯，其中「馬踏飛燕」四字意外引發外界聯想，甚至被解讀為暗示「踩盧秀燕」，引起討論；對此，財經網美胡采蘋發文直言，真正的問題並非政治隱喻，而是書法作者方文山的落款位置不符傳統書法規範，恐有喧賓奪主之嫌。

台北市長蔣萬安日前與市議員徐弘庭合送的春聯寫著「馬踏飛燕」，讓人聯想到政治隱喻，甚至解讀為「蔣萬安踩盧秀燕」，讓原本年節應景的春聯，瞬間多了選戰火藥味。不過，財經網美胡采蘋就在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文直言，「其實這幅字的問題還不是踏平飛燕是不是暗示蔣萬安踩盧秀燕」，她點出最大的問題「其實是作者落款，應該要落在左下方，稱為『下款』」，並忍不住說「那個，希望還沒送印」。

台北市長蔣萬安（右）與市議員徐弘庭（左）合送的春聯，寫著「馬踏飛燕」引發聯想。（圖／翻攝自臉書@徐弘庭）





胡采蘋解釋，通常書法的右上角是「上款」，主要是寫你這幅作品是要送給誰。而這幅字的作者，應該是落款在左下角，由於是代蔣萬安、徐弘庭手書，主人家為正，書作者為副才對。最好是用行書或草書，在蔣萬安、徐弘庭的楷書旁邊，用一排字體較小的行草，寫上書法作者，作為落款，才不會喧賓奪主，也能揭示作者。

財經網美胡采蘋指出，這幅字「最大的問題」其實是作者落款。（圖／翻攝自臉書@Emmy追劇時間）





胡采蘋科普完後不忘吐槽：「本欸米長這麼大，見過的書法沒有上萬也有大幾千，還沒見過作者本人落款在上款的，必然是本人孤陋寡聞吧」。胡采蘋猜測，右上角的「方文山書」可能是受到故宮正在展覽的快雪時晴帖（臨摹本）影響，但她接著點出〈快雪時晴帖〉的第一行「晉王右軍書」其實是乾隆爺的題簽、是弘曆哥加的亂七八糟的題字。此外，〈快雪時晴帖〉末尾的「山陰張侯」也並非作者落款，而是唐代臨摹者將信封文字一併拿來練習所寫，因此故宮收藏的版本其實是後世臨摹作品，並非原始書信內容；當中真正能確認身分的，是文首的「羲之頓首」與文末的「王羲之頓首」。

胡采蘋最後開酸「所以看起來讀很多文言文的人也不一定瞭解中國文化，不要再相信那套不文明的說法啦，反而是讀了很多文言文，真正瞭解中國文化、熟悉中國歷史的人，一大堆人很反對兩岸統一欸。假貨這麼多還是you can you up 你先上就好」。

國民黨前主席洪秀柱2025年5約率團前往中國，現場驚見天王周杰倫的御用作詞人方文山。（圖／民視新聞）





貼文曝光後，釣出內行人糾錯並嘲諷：「丙午年，科科，丙午不加年，要寫歲次丙午。不讀書果然貽笑方家」、「別跟我說行楷體異體字，在馬年的馬還少一點『馬失前蹄』有夠觸霉頭」。值得一提的是，在春聯引發熱議之際，也有人重提作者方文山過往涉入的敏感政治議題；方文山2022年曾替中國央視節目作詞，歌曲《我們同唱一首歌》由台灣藝人蕭敬騰、歐陽娜娜、陳立農以及中國歌手合唱，歌詞頻頻透露統戰意味，當時更挨轟是「統戰歌」。

