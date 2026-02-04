昔替代役男林睿庠暗網販毒 在美遭重判30年徒刑

曾是外交替代役男的林睿庠，派駐友邦聖路西亞服役，就在退伍前夕請假過境美國，突然被執法機關攔下，更被扣上販毒罪名。案經紐約聯邦法院審理，在美東時間3日宣判，依分銷毒品等罪，重判30年徒刑，出獄後再受5年監管，並且沒收上億美元。

非此案涉外律師許杏宜表示，「我覺得法官考量到這次的犯罪規模，可能是影響層面很大的，加上毒品芬太尼本來現在就是川普政府正在打擊的重點犯罪，所以會有這樣的一個結果。至於獄後監督5年，可能在居住地或者在工作上的選擇，都會受到美國司法機關的要求。」

年僅20多歲的他化身非法電商，在暗網主導毒品交易平台「無痕市場」，促成64萬筆、超過1公噸的毒品買賣，影響數十萬家庭，更販賣摻有毒品芬太尼的藥品，造成至少1人死亡。不僅如此，根據法庭文件，林睿庠也被揭露竊取用戶存款，並以曝光個資作為手段，向用戶勒索。

林睿庠在海外被判刑，北檢仍舊持續調查，也已對他發布通緝，但後續的相關偵辦，是否向美方聯繫、調取案件資料？北檢回應，由承辦檢察官視案件偵辦需要處理。

真理大學法律系教授吳景欽指出，「這個人未來還是要回到台灣，《刑法》效力及本來就是在台灣犯罪，你還是要跟他偵查起訴，你還是要面臨這個問題，對不對？那這個時候你不能一問三不知，你要很積極的跟美國作刑事司法互助。」

林睿庠犯下萬國公罪，將來遣返回台，勢必再面臨我司法機關的偵查與審理。但全案與太子集團案，接連的兩起案件都是在美方曝光後，我方才掌握。

學者建議，隨著新型科技的跨國犯罪越來越猖獗，加上數位貨幣流通，頻頻淪為洗錢工具，相關單位須正視，對內要提升科技偵查量能；對外強化國際合作。