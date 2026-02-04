昔替張學友、張惠妹寫金曲！創作才子消失5年 近況曝光

創作才子易桀齊曾寫下張學友〈好久不見〉、張惠妹〈知己〉、梁靜茹〈如果有一天〉等膾炙人口的經典歌曲，闊別歌壇5年後以全新身分回歸，搖身一變成「行腳音樂人」，啟動全新音樂計畫《行樂》，預計在未來3到5年內踏足全世界50個城市。

創作才子易桀齊曾寫下張學友〈好久不見〉、張惠妹〈知己〉等經典歌曲。（圖／走音佬音樂工作室 提供）

易桀齊透露，這幾年除了與音樂夥伴伍冠諺組團出片寫歌，更搭檔跨行做珠寶設計，在同樣是「創作」行業的過程中讓自己稍微抽離放空，藉此調整生活節奏及步調，更透過旅行重新整頓身心靈。他提到，在某一次旅行裡，久違地重新感受到創作最原始的痛快，「那種不是為了寫而寫、而是因為眼前的風景，遇見的人，當下的情緒所噴發出的靈感，讓你自然而然地唱出來！」

而這份偶然的感動成了「以旅行之名、行『作樂』之實」的契機，讓他決定把「旅行」變成自己的「行動錄音室」，把每一座城市都當成一首歌的起點，讓自己時刻感受到做音樂的快樂。面對這項規模龐大的企劃，無論時間和資金都必須投入大量成本。易桀齊直言：「這不是像過往那種『交音樂作業』快閃計畫，50個城市深度探訪對我來說像是慢火細熬的音樂旅程，中間一定會有狀況及變動，邊走邊看邊調整狀態，才是『行樂』最真實的樣子。」

易桀齊啟動全新音樂計畫《行樂》。（圖／走音佬音樂工作室 提供）

易桀齊去年九月從台南啟動全新音樂企劃，一路走過蘭卡威、檳城、新加坡、雪梨、曼谷、東京等地。他把這項計畫當成回歸樂壇起點的同時，也預告將於下半年發行全新專輯，更感謝歌迷支持，「謝謝大家願意等我。想跟大家說，這幾年不是不見了，而是把日子過回來，把自己修回來，故事還沒結束，我回來了！」

