「昔有前科」被判冤獄！叫賣哥入境日本險遭原機遣返：我真的慌了

記者蔡維歆／台北報導

「叫賣哥」葉昇峻近期到日本領獎。（圖／翻攝自臉書）

「寶島叫賣哥」葉昇峻上節目透露自己曾5度進出監獄，不過其中有一次是冤獄，。原來20幾年前他與3人合租公寓，因為出入人員很複雜，有天警方持搜索票進來，在屋內找到搶劫來的贓物，於是屋內所有人包含房東全被警察逮捕回去，事後他曾申請國賠，無奈已超過時效。近期他到日本領獎透露在入境時誠實填寫前科經歷，就被帶到「傳說中的小房間」盤查，並一度被海關宣布「拒絕入關，原機遣返」。直到他不斷強調來日目的和在演藝圈發展的紀錄，海關才同意入境。

叫賣哥12日搭機前往日本，當時海關人員發現入境單上勾選「有前科」的選項後，將他帶至小房間進行盤查，審查官在了解情況後，初步決定拒絕入境並安排遣返，他嚇得直說：「當下我真的慌了！我告訴審查官說：那是我年少無知時所犯的過錯，我為我曾犯的錯負責，所以坦承告知。」

「叫賣哥」葉昇峻一度被拒絕入關。（圖／翻攝自臉書）

過程中，叫賣哥向審查官提供了出席頒獎典禮的資料，並展示了自己的藝名、表演類型及媒體報導等證明材料，最終經核實確認他所言屬實，並表示理解其過往的錯誤，批准他入境，「確認完我沒有說謊後，審查官對我說：我相信你因為年少無知而犯錯，同意讓我入境。當下真的讓嚇出一身冷汗的我，鬆了一大口氣！我還線上播放我的單曲給她們聽……」叫賣哥說，確認完他沒有說謊後，審查官說「我相信你因為年少無知而犯錯，同意讓我入境。」他坦言當下真的嚇出一身冷汗，鬆了一大口氣；但也質疑，「那麼多台灣人到日本玩，是不是很多人都沒有誠實以告？」



