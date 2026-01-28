昔染毒遭封殺！大咖女星爆二婚小14歲男友 小島婚禮進度曝光

娛樂中心／綜合報導

39歲女星澤尻英龍華傳出即將二婚。（圖／翻攝自澤尻英龍華官網）

日本女星澤尻英龍華擁有不少知名代表作，其中又以在日劇《一公升的眼淚》出演「池內亞也」一角廣為人知，怎料正值爆紅之際，澤尻英龍華2019年因涉毒遭逮，形象一落千丈。現年39歲的她，近日被日媒爆出計劃於今年春季與小14歲男友舉辦婚禮，消息曝光立刻引發日網熱議。

澤尻英龍華和25歲男友穩定發展。（圖／翻攝自X）

澤尻英龍華22歲有過一段婚姻，但這段婚姻僅維持2年就以離婚收場。而據日媒《FRIDAY》報導，澤尻英龍華與小14歲男友穩定交往一段時間，目前居住在距離東京超過1千公里的離島，兩人預計2026年春季在島上舉辦婚禮，僅邀請親友參加。不過相關說法目前未獲澤尻英龍華本人或事務所證實。

澤尻英龍華婚訊未獲本人或事務所證實。（圖／翻攝自澤尻英龍華官網）

島上居民透露，澤尻英龍華過去時常造訪小島，探望居住在當地的友人，並在一場聚會認識了現任男友，「去（2025）年夏天開始，兩人在開往島嶼的船上相處得就像戀人一般甜蜜，那時候應該就已經發展成戀人關係了。」據悉，澤尻英龍華男友陽光健談、待人有禮，與家人感情融洽；澤尻英龍華也將對方視為穩定發展的對象，已帶他見過母親。

