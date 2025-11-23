昔檢舉「台獨」子瑜回台開唱了！黃安PO文：依然綠油油

娛樂中心／綜合報導

台灣男星黃安近年移居中國後，經常發表親中言論，2016年更檢舉赴韓發展TWICE台灣成員周子瑜「台獨」，令當時年僅16歲的她扛著巨大壓力道歉，成了台粉心中的痛。直到今年11月22、23日，子瑜終於「解禁」帶著TWICE回台開唱，粉絲在為她苦盡甘來感到欣慰的同時，也關注黃安是否會對此發表言論；黃安稍早也在社群發文透露心聲了。





昔檢舉「台獨」害慘TWICE！子瑜熬10年「回台開唱」黃安PO文：依然綠油油

TWICE出道10年首度全員來台開唱。（圖／翻攝「twicetagram」IG）

黃安近期自從宣布「歸於佛門」後突然性格轉變，不僅表態不談政治、連社群發文力度也不像往常銳利。在昨（22日）子瑜首度帶TWICE登上台灣舞台後，黃安完全無談及此事，而是照常宣揚佛法「持一條戒，就是消除一個煩惱」，今（23日）則是分享日常，看似過得很愜意，「即使到了11月底了，福州依然綠油油的。每天走在這林蔭小道，5000步，若是獨自走，思考問題；結伴走，聊天賞景，太愜意了。今兒樹上百鳥爭鳴，忙著開大會呢，不知為何？昨天是小雪，今兒沒啥呀。」

昔檢舉「台獨」害慘TWICE！子瑜熬10年「回台開唱」黃安PO文：依然綠油油

黃安照常發布生活日常。（圖／翻攝「黃安」微博）

簡單回顧黃安當年引發的風波，子瑜2015年底只因在南韓節目手持台灣國旗，竟被黃安舉報是「台獨行為」，還掀起中國抵制子瑜聲浪、連帶團體所有演出都取消。公司為平息中國粉絲怒火，把年僅16歲的子瑜推出來道歉，她當時被迫配合說出「一個中國」立場，此後更是長達10年都無法在台灣演出，直到今年才逐漸解禁。不過子瑜當年憔悴面容及單薄身影，至今仍令台粉歷歷在目，而黃安也從此被台灣人列入黑名單。

昔檢舉「台獨」害慘TWICE！子瑜熬10年「回台開唱」黃安PO文：依然綠油油

年僅16歲的子瑜，當年被推出來道歉。（圖／翻攝「JYP Entertainment」YouTube）

