昔母遭家暴 姜厚任氣到「上書蔣經國」曝驚人結果

70歲男星姜厚任過去演過《媽媽·吉利·小叮噹》、《婆媳過招七十回》，因外型有「台版蘇志燮」封號。近日他上節目分享年輕時母親改嫁，他跟媽媽到新家庭住了幾年，發現繼父會家暴，他氣不過直接上書給當年的行政院長蔣經國，沒想到對方真的派人到他家中解決，母親與繼父順利離婚。

姜厚任為人熱心、正義、仗義執言，早年他成立演藝工會，自己擔任理事長，四處探訪需要關懷的弱勢藝人，做了不少善事，除了對外他常堅持作對的事，在家中他也相當貼心，姜厚任回憶高二、高三時和繼父處不好，對方三天兩頭對姜厚任的媽媽動手動腳，他找律師都沒用，心裡很難過，有天看報紙突然有了靈感，發現當年蔣經國還是救國團的主任，而他當時是高中生、也是救國團團員，因此決定循這個脈絡向上求援。

姜厚任說，自己信中寫是救國團團員，因家中有家暴問題，希望主任能幫忙，兩個星期後收到回信，蔣經國還請了一位少將到他家解決此問題，母親與繼父在蔣經國等人指示下被勒令離婚；話說到此，姜厚任忍不住比出大拇指，讚蔣經國當年說「老百姓的小事就是我的大事」是真的，讓只是高中生的他相當感動。姜厚任也說，自己之所以對媽媽的事這麼在意，也是因為母親當年再婚前特別尊重問他意見，姜厚任帥氣回一句：「妳要跟他結婚我同意，妳要把他趕走時我負責」。

姜厚任早年隨生父姓「楊」，回憶年輕時有次回家發現媽媽在哭，主因是認為自己家「已經絕後了」，其他家人在大陸生死不明，姜厚任為此到戶政事務所要求改姓，卻被承辦人員打槍，主因是依當時的法律不符合規矩，承辦小姐還建議他：「你去當明星啊！藝名愛取什麼就取什麼」，沒想到姜厚任後來真的進了演藝圈，便取藝名姓母親的姓「姜」，其他來賓驚訝他「真的很愛媽媽」，姜厚任也坦言：「我媽媽對我的要求，我是會使命必達」。

★《中時新聞網》關心您，拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

