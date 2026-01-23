昔浴室流理台被服務一天多次！郭書瑤爆7年沒性生活 丫頭曝致命關鍵

記者蔡維歆／台北報導

郭書瑤（瑤瑤）擁有天使臉孔與魔鬼身材，日前上薔薔（林嘉凌）Podcast節目《薔栗膠》暢談感情事。自爆單身7年從未「開機」的她，認為感情中「親密肢體接觸」相當重要，也不避諱分享與歷任男友性事。而近日她與好友丫頭（詹子晴）一同到大陸上海旅行，過程中兩人談及戀愛話題，沒想到丫頭點出她單身原因，讓郭書瑤相當崩潰。

郭書瑤在IG分享雪地辣照。（圖／翻攝自IG @yaokuo）

郭書瑤22日在社群上傳一段影片，她先問丫頭「為什麼（我）沒有親密關係」，丫頭立刻對鏡頭進行連續攻勢，擺出3種撒嬌動作搭配臉上甜美的笑容，然而，鏡頭轉向郭書瑤時，郭書瑤急忙用雙手遮臉，並崩潰直呼：「沒關係啦，我繼續單身就好」，丫頭則大喊：「妳平常就是太man了。」影片曝光後，吸引不少網友笑翻回應。

而郭書瑤尺度無上限，先前節目上也談及另一半「尺寸」重要性，笑說自己運氣非常好，「他們都會開啟我新的開關，跟我很知道女生要怎麼樣開心，這件事我覺得很重要。」她更透露歷任男友都相當懂得調情，自己曾被抱上浴室流理台「服務」至今仍印象深刻，強調環境、氛圍在親密關係中不可或缺。節目中薔薔進一步追問郭書瑤是否「一天可以很多次」，她也大方坦承「以前跟男朋友的話可以啊，他可以我就可以」。

