昔涉殺人「聘陳水扁當辯護律師」！鍾東錦：沒想過有天他變成總統

政治中心／黃依婷報導

苗栗縣長鍾東錦近日會面前總統陳水扁，他坦言，兩人其實在民國七十六年就已認識，那時自己還是跌跌撞撞的年紀，但陳水扁前總統已經是大律師，以前談的是社會事，現在聊的則是國家大事，也直言「幾十年前阿扁沒想過我這個渾小子會變成縣長，我也沒想過當年的大律師，有天會變成總統」。

鍾東錦發文，他跟阿扁其實在民國七十六年就已認識，那時自己還是跌跌撞撞的年紀，但陳水扁已經是大律師，至於兩人認識的原因新聞都有寫，就不再贅述，不過他也強調「我不會迴避我的過去，也不會因為政治不正確，就閃躲於談論這段友誼」。

鍾東錦提到，這次相逢隔了好些日子，跟年輕時的記憶對比，陳水扁少了點意氣風發，自己也多了一點滄桑，但是兩人喜歡談天說地的個性沒有改變，從台灣頭聊到台灣尾，無話不談，沒有秘密，以前談的是社會事，現在聊的則是國家大事，觀點不一定全然相同，但出發點，卻都是同樣為國家前途而憂心。

鍾東錦表示，當時幕僚從提醒他「媒體可能會修理我們吧」，讓他不禁笑喊「我被媒體修理得還算少嗎？我們困頓時人家沒有嫌棄我，現在人家也許不那麼風光了，我們就撇清關係，這不厚道」，他認為，人情義理在前，一如陳水扁，一如柯文哲，這兩位都是他的好朋友，曾經都影響過這座島嶼的未來，歷史會記下他們的名字，而功過，就留給後人去評斷吧，「但是我們的友誼永遠不變」。

