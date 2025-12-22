昔演「與惡」殺人犯母親 謝瓊煖籲學會保護自己

（中央社記者洪素津台北22日電）演員謝瓊煖在戲劇「我們與惡的距離」飾殺人犯母親，提起張文隨機攻擊案，謝瓊煖表示不會把角色帶入現實生活，更重要的是學會保護自己，可以學急救，並在公眾場所盡量不要看手機。

謝瓊煖、洪都拉斯、黃尚禾、陳仙梅、藍葦華等人今天出席戲劇「豆腐媽媽」首映會，提及近日發生震驚社會的張文隨機攻擊案，曾演過殺人犯家屬的謝瓊煖坦言每一件事都是獨立的，「我不會把演過的角色帶入現實生活，希望不要過度擴大這件事，理解可以，因為我們都不是當事人，現在是要學習保護自己，或許可以上上急救課，在公眾場所不要看手機」。

廣告 廣告

黃尚禾演過「角頭」系列電影，因為近日的隨機攻擊案，電影劇情為此掀起議論，黃尚禾坦言不該把創作與真實案件放在一起比較，更重要的是探討事件發生的主因，以及未來若遇到類似情況應該如何應對「很多人在網路上分享第一時間一定要跑」。

洪都拉斯和陳仙梅分享拍戲甘苦，洪都拉斯表示這次自己是飾演一個碎唸的中年男子，導演告訴他就是一個正在經歷更年期的男子，整天在那裡唸，洪都拉斯分享自己私下是一個很安靜的人，但上戲就可以一直唸，唸2小時也不怕，一旁陳仙梅說洪都拉斯就是有綜藝魂，很羨慕對方隨時可以不照劇本即興演出。

陳仙梅則分享演出壓力很大，有場戲一直NG，讓她回家大爆哭，而這次降齡演出也讓陳仙梅有容貌焦慮，「我很懶，平常連化妝水都不擦，但這次我就去醫美，第一次用電波、音波，還買導入儀，總共投資自己超過10幾萬元，我就是盡力做、盡力演，做到最好，網友怎麼說我就不管、不看、不聽，這樣才不會被影響心情」。（編輯：李亨山）1141222