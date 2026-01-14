昔為曹西平「採茼蒿」！藍心湄悲慟「圍爐約定」成空

娛樂中心／李筱舲報導



資深藝人曹西平於上月29日猝逝，享壽66歲，治喪委員會自本月10日起開放靈堂供親友與粉絲弔唁。今（13）日，導演邱瓈寬與藝人藍心湄一同現身靈堂，藍心湄事後受訪時滿是感慨，提起往年除夕夜都會邀請曹西平到家中圍爐，沒想到今年卻再也無法一起團聚了。





昔因曹西平1句話「下田採茼蒿」！藍心湄憶「除夕圍爐之約」：他今年來不了…

曹西平過去曾在臉書上分享與藍心湄一同過除夕。（圖／翻攝自臉書粉專《曹西平的粉絲愛團》）





據《聯合報》報導，藍心湄受訪時表示，往年除夕夜藍媽媽總會邀請曹西平一同到家裡吃年夜飯，讓家裡熱鬧。曹西平赴約幾年後，藍心湄才發現他的體貼與為難，「因為他也要親自下廚給乾兒子吃，卻又不忍心拒絕藍媽媽的邀請。」兩人後來約定，每年輪流和乾兒子及藍媽媽過節，話說到這，藍心湄感嘆的說：「結果他今年就來不了了。」。

藍心湄與曹西平的情誼跨越了40年，在近15年來更昇華為如家人般的至親。（圖／翻攝自臉書粉專《曹西平》）

藍心湄與曹西平的情誼跨越了40年，在近15年來更昇華為如家人般的至親。曹西平在台親人較少，藍心湄的母親「藍媽媽」因心疼而每年主動邀他圍爐，而這份邀約便是數年寒暑。據悉，藍心湄曾因曹西平一句想吃茼蒿，便親自下田採摘送往，這份樸實而真摯的「茼蒿情誼」，可見兩人交情之深。如今，曹西平突然離開，留給好友們的是滿滿的捨不得。對藍心湄而言，在春節的圍爐餐桌上，將永遠少了這個熟悉的身影。

