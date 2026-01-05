昔為泡菜惹怒小粉紅！千萬YouTuber宣布停更 關鍵原因曝

擁有千萬訂閱的YouTuber Hamzy宣布停更吃播頻道。（圖／翻攝自YouTube @[햄지]Hamzy）





南韓美食YouTuber Hamzy以吃播與料理影片聞名，目前已累積近1400萬粉絲訂閱，她過去曾因點讚一則有關「泡菜起源」的留言，引發部分中國網友不滿，更爆發「辱華」爭論，最後遭到中國經紀公司宣布解約。豈料，她昨（4）日突震撼宣布將暫停頻道更新，專心備孕生活。

Hamzy4日在頻道上傳一則影片表示，從20多歲經營頻道至今，已經經歷8年時間，如今與另一半也已經交往10年，兩人決定一同步入人生下一個階段，「為了備孕，我們決定先暫停更新吃播頻道」，但並非完全不更新，而是會陸續上傳錄製好的短影片，或是偶爾更新一則長影片。

Hamzy以吃播及料理影片深獲粉絲喜愛。（圖／翻攝自YouTube @[햄지]Hamzy）

Hamzy提到，這個決定對自己來說很不容易，但她決定趁著新年及休息的時間好好調養身體，並計劃在2026年生孩子，至於另一個頻道，她則表示該頻道不會停止更新，將繼續更新自己的近況與日常生活。消息曝光後，不少網友紛紛送上祝福，希望她能順利生下一個健康寶寶。



