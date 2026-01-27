昔為生死戰友今決裂！習近平開鍘張又俠：揭開習張兩家父輩革命祕辛

國際中心／唐家興報導

習近平的父親習仲勳（左）與張又俠的父親張宗遜（右），兩人有著「換命的交情」，可說是當年出生入死的革命夥伴。（圖／翻攝自百度百科）

習近平開鍘張又俠的消息近日震撼國際，這不僅是中共軍方的高層震盪，更是一場關於「兩代情誼」崩解的政治悲劇。現任軍委副主席張又俠被指「嚴重違紀」受查，外界最感嘆的，莫過於他的父親張宗遜與習近平之父習仲勳，曾是在西北戰場上並肩作戰、出生入死的「陝西老鄉」與革命夥伴。這段橫跨兩代的深厚情誼，終究在權力邏輯面前顯得無比脆弱。

【紅二代軍中支柱：張又俠與習近平的血脈連結】

現年 75 歲的張又俠，在解放軍中地位極其特殊。他不僅具備中越戰爭的實戰經驗，更是習近平在軍中最仰賴的「陝西幫」核心。作為紅二代中的紅二代，張又俠與習近平同根同源，兩家人的緣分早在 80 年前就已埋下。在外界眼中，張又俠是習近平掌控軍權的「壓艙石」，也是最不可能被動搖的「自己人」。

習近平開鍘張又俠（右），再次印證了中共高層的殘酷與多變。（圖／翻攝自新華社、央視）

【生死戰友：習仲勳與張宗遜的西北戰火情】

回溯 1945 年的「爺台山反擊戰」，習近平的父親習仲勳與張又俠的父親張宗遜，展現了何謂「換命的交情」。當時張宗遜擔任司令員，習仲勳則是政委，兩人「一軍一政」完美搭檔，在三天的激戰中收復失地。

這種在戰場上磨練出的信任，讓習、張兩家成為中共黨內少見的「世交」。習仲勳曾長期經營西北，而張宗遜則是保衛延安的關鍵將領，兩人在黃土地上共同進退，這種「生死戰友」的革命情誼，本該是後代最堅實的政治保險。

【從信任到清算：軍事清洗直指權力核心】

然而，現實卻充滿了諷刺。當國防部公告張又俠因涉嫌違紀被立案調查時，這場風暴已超越了單純的反腐行動。從火箭軍的崩解到前防長李尚福的落馬，如今火勢延燒到這名「老大哥」身上，顯示出習近平對軍隊忠誠度的要求已達到極致——即便是有著父輩情誼加持的張又俠，也無法在權力重新校準的過程中倖免。

【感嘆兩代交情：權力場上無永遠的朋友】

「父輩生死交，子代斷情義。」這句話或許是目前兩家關係最感傷的寫照。當年習仲勳與張宗遜在陝西窯洞裡共商軍機時，或許從未想過，半個世紀後，兩人的兒子會以這樣的方式畫下句點。

這起事件深刻揭示了中共政壇的殘酷真相：在最高權力面前，血統、資歷與舊情，往往敵不過政治判斷的冷酷。這場「開鍘」不僅是針對個人，更是對老派紅二代勢力的一次徹底切割。

