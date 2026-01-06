昔為錢動手打人爆衝突！賓賓哥涉傷害案遭起訴 「關鍵證據」曝光

記者蔡維歆／台北報導

網路暱稱「賓賓哥」、本名江建樺的直播主，近日因一起傷害案件遭地方檢察署依法提起公訴。檢方指出，江男涉嫌於民國114年3月25日，因金錢糾紛與他人發生肢體衝突，過程中徒手毆打對方，導致對方受有下巴挫傷及左前臂擦挫傷等傷勢，涉犯刑法傷害罪。

賓賓哥起訴書曝光。（圖／圤智雨提供）

根據起訴書內容，案發當日，江建樺與告訴人於特定地點會面，雙方因金錢問題發生爭執，衝突升高後演變成肢體接觸。檢方認定，江男於爭執過程中以徒手方式攻擊告訴人，造成其受傷。相關傷勢經醫院診斷證明，並有傷勢照片、影像資料及多名證人證述佐證，檢方綜合全案事證後，認定犯罪嫌疑明確，依法提起公訴。

賓賓哥起訴書曝光。（圖／圤智雨提供）

由於江建樺賓賓哥在網路上具一定知名度，案件曝光後，也引發外界回顧其過往爭議事件。網紅推手圤智雨表示打人就是不對，「而且我非常不喜歡他這種，用自身的流量影響力去扭曲事實的感覺，所以他接觸過的個案，都不應該被他透過直播去公開隱私，或者是霸凌。」

