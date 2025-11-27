昔為香港「居住正義」典範！宏福苑落成42年慘遭惡火 疑大維修釀禍

宏福苑1983年落成，曾是香港居住正義政策的典範。翻攝「宏福苑大維修苦主聯盟」臉書社團



香港大埔「宏福苑」惡火震驚國際，截至今（27日）6時30分最新統計，已釀44死，其中1名消防員殉職，尚有279人失聯。宏福苑為香港大型集合住宅，共有8棟1984戶，1983年落成啟用時曾被認為是香港居住正義典範，近年來因「大維修」屢傳爭議，究竟惡火原因是否與施工疏失有關，仍待釐清。

宏福苑位於新界大埔市中心，是由香港房委會為落實「居者有其屋」政策建設，於1983年6月落成，有8棟大樓、1984戶，由於交通便利、周邊民生設施完善，且當時每戶總價落在港幣11.6萬至15.9萬（約台幣64萬元）之間，價格親民，吸引許多香港家庭入住。

據香港政府2021年人口普查，宏福苑居住人口約4643人，多數為65歲以上的長者，已逐漸發展成高齡人口偏高社區。由於宏福苑屋齡已42年，近年來卻也因「大維修」屢傳爭議，甚至有住戶在臉書上組成「宏福苑大維修苦主聯盟」社團，迄今有1200多名成員加入。

據了解，昨日起火前宏福苑正進行大規模外牆維修工程，8棟大樓全以竹製鷹架及圍網圍繞，根據宏福苑業主網站公布的工程進度，截至11月10日8座大廈正進行內牆油漆、外牆批盪噴漿、鋪紙皮石工程，維修期間所有單位窗戶都被貼上發泡膠，香港警方於凌晨以涉嫌過失致死逮捕3名男子，將調查發泡膠是否為導致火勢迅速蔓延的原因。

「宏福苑」嚴重火警引發全球媒體關注，CNN報導指出，本次大火在香港實屬罕見，香港作為全球人口密度最高的城市之一，向來以嚴格的建築安全紀錄聞名，尤其全城高樓林立，因為有高品質的建築工程、嚴格執行的法規，以及市民普遍遵守避難，鮮少發生嚴重災情，如今宏福苑大火燒出香港老舊高樓住宅的問題，確切事發原因仍待進一步釐清。

