昔為「五虎將」顏值擔當！男星外貌衰老 超市狂試吃畫面曝

湯鎮業在TVB時期曾與劉德華、梁朝偉等人受封為「五虎將」。(圖／微博、東網)

港星湯鎮業入行逾40年，在TVB時期曾與劉德華、梁朝偉等人受封為「五虎將」，拍攝的戲劇作品不計數，加上顏值相當高，擄獲一票粉絲支持，不過近來有網友在超市巧遇他，只見英姿不再，還在市場各攤位一路試吃，引起網友熱議。

根據港媒報導，湯鎮業近來現身於浙江一間大型超級市場，只見他戴著帽子、身穿白色長T搭配黑色背心，沿著各攤位開始一路試吃，即便嘴巴已經塞滿食物，還是吃個不停，彷彿像是餓了好幾天沒進食，行徑被網友形容過於貪吃，不過當時身邊跟著一位疑似網紅的女子，推測可能是合作拍片，而非在貪小便宜。

湯鎮業近來現身超級市場，被拍到沿著各攤位開始一路試吃。(圖／東網)

除了在超市不斷試吃的行為引發討論，湯鎮業的外型也引起熱議，只見他不僅身材略顯圓潤，面容更是有些憔悴，臉上也出現不少皺紋，與過去英俊挺拔、風靡萬千少女的模樣，可以說是相差甚遠，但是有不少網友平反，認為他年事漸長，外表逐漸蒼老，也是相當正常的事情。

湯鎮業1980年出道，1982年憑著《香城浪子》一劇走紅，當時與女星翁美玲戀情備受關注，不過傳出他疑似出軌，讓翁美玲悲痛輕生，噩耗傳出後，震驚香港演藝圈，導致他形象一夕崩壞，演藝事業逐漸走下坡，雖然一度重返演藝圈，不過都是演出配角以及三級片為主，後來便將事業重心移至大陸，感情方面，他被稱為娛樂界的「多仔公」，與前妻姜坤、廣州的紅顏知己，以及現任老婆鄒文靜，先後育有6名子女。

