昔熱戀趙駿亞！吳婉君「結束孽緣」隔1個月吐心聲：光正在回來

娛樂中心／綜合報導

吳婉君今年6月被爆復合家暴男趙駿亞，當時未鬆口證實，沒想到上月突然發文寫下「結束孽緣」，並感謝好友一路相伴，引發外界臆測。近日她一改以往短髮俏麗造型，以大波浪金色捲髮亮相，令人眼睛為之一亮，也發文鬆吐生活近況。

吳婉君造型大改。（圖／翻攝自吳婉君臉書）

吳婉君一甩感情陰霾，改以亮麗造型現身，並附上俏皮四連拍。今（21）日恰逢一年一度冬至，她有感而發表示，這是一年中白天最短、黑夜最長的一天，「也代表著從今天開始，光會慢慢變長。光，正在回來」，祝福所有努力生活的人能被溫柔包圍。

吳婉君曾捲入與趙駿亞感情風波。（圖／翻攝自吳婉君臉書）

貼文一出，網友紛紛誇讚新造型相當亮眼，也祝福她冬至愉快。粉絲好奇她是否已經品嚐象徵團圓的湯圓，對此她以微笑表情符號回應「還沒吃，晚一點吃」，好心情完全藏不住。

