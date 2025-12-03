昔爆佔位爭議！樂天女神突曬「打點滴住院照」揭病況

林穎樂曬照自爆進醫院打點滴。（圖／翻攝自林穎樂Instagram）





現年28歲的樂天桃猿Rakuten Girls啦啦隊林穎樂（Nina），曾錄製運動實境秀節目《全明星運動會3》，並以女狀元身分獲選而受到關注；昨（2）日她更新Instagram限時動態，透露自己最近身體健康亮紅燈的狀況。

林穎樂昨日在社群上發文，曝光一張左手背插著點滴針頭的照片，喊道：「我太皮了，越是想要動起來身體就越唱反調，我還是就乖乖的休息吧⋯⋯」她因為身體不適而到醫院治療，字裡行間透露出滿滿無奈，期盼自己能早日康復。

黃小柔與Vicky曾在節目《小姐不熙娣》中爆料，林穎樂、林襄兩人錄製外景節目《綜藝玩很大》時搭高鐵霸佔座位，要前輩去坐其他位置；後續出席活動受訪時，林穎樂表示：「我蠻確定我們沒有發生這樣的事情。」私下與前輩們相處融洽，還有收到Vicky的暖心私訊。

