昔爆偷吃人夫、今未成年飲酒 《第一戰隊五獸者》19歲混血新星遭解約

日本女星、19歲混血萌妹今森茉耶，先被《週刊文春》爆出與演員淺井宏輔不倫，引發粉絲譁然。今（8）日，其經紀公司「seju」發出聲明，宣布與其解約。而《第一戰隊五獸者》製作公司東映也發表聲明表示「今森茉耶未滿20歲飲酒，因此決定將她退出後續作品。」

今森茉耶本人也在Instagram上發文道歉：「這次因我的輕率行動，給許多人帶來困擾與擔憂，我深感羞愧。自己的行動重大性，我已深刻痛感。今後將反省並努力改進。」

19歲日菲混血新生代女星今森茉耶以TikTok短影片走紅，17歲就奪下「Miss Magazine 2023」大賞。2025年2月，她在《第一戰隊五獸者》中飾演一河角乃，成為該系列歷來首位女性黑戰士，象徵團隊支柱的實力派角色，獲得好評。

豈料，負面新聞雪崩般來襲，先是《週刊文春》爆料，她與劇中已婚演員淺井宏輔不倫； 後又傳出她同時與足球選手交往爭議，讓粉絲「心碎」。如今，爆出未成年飲酒。

其經紀公司seju今發表聲明表示「確認今森茉耶在未滿 20 歲時進行飲酒行為，該行為屬於重大契約違反。經慎重協議後，決定即日解除與今森茉耶的管理合約。」

此外，《第一戰隊五獸者》製作公司東映也發表聲明表示「東映報告指出今森茉耶未滿20歲飲酒，因此決定將她退出後續作品。」並提到，官方也對觀眾與相關人士致歉，承諾將妥善處理後續播出事宜。

《太報》關心您

未滿18歲禁止飲酒。飲酒過量有害健康且呼籲國人酒後不開車，保護自己與他人。

