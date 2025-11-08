昔爆偷吃人夫、今未成年飲酒 《第一戰隊五獸者》19歲混血新星遭解約
日本女星、19歲混血萌妹今森茉耶，先被《週刊文春》爆出與演員淺井宏輔不倫，引發粉絲譁然。今（8）日，其經紀公司「seju」發出聲明，宣布與其解約。而《第一戰隊五獸者》製作公司東映也發表聲明表示「今森茉耶未滿20歲飲酒，因此決定將她退出後續作品。」
今森茉耶本人也在Instagram上發文道歉：「這次因我的輕率行動，給許多人帶來困擾與擔憂，我深感羞愧。自己的行動重大性，我已深刻痛感。今後將反省並努力改進。」
19歲日菲混血新生代女星今森茉耶以TikTok短影片走紅，17歲就奪下「Miss Magazine 2023」大賞。2025年2月，她在《第一戰隊五獸者》中飾演一河角乃，成為該系列歷來首位女性黑戰士，象徵團隊支柱的實力派角色，獲得好評。
豈料，負面新聞雪崩般來襲，先是《週刊文春》爆料，她與劇中已婚演員淺井宏輔不倫； 後又傳出她同時與足球選手交往爭議，讓粉絲「心碎」。如今，爆出未成年飲酒。
其經紀公司seju今發表聲明表示「確認今森茉耶在未滿 20 歲時進行飲酒行為，該行為屬於重大契約違反。經慎重協議後，決定即日解除與今森茉耶的管理合約。」
此外，《第一戰隊五獸者》製作公司東映也發表聲明表示「東映報告指出今森茉耶未滿20歲飲酒，因此決定將她退出後續作品。」並提到，官方也對觀眾與相關人士致歉，承諾將妥善處理後續播出事宜。
《太報》關心您
未滿18歲禁止飲酒。飲酒過量有害健康且呼籲國人酒後不開車，保護自己與他人。
更多太報報導
人妻婚內約砲玩3P、爽喊「解鎖外籍」！綠帽夫1顆痣認出是她...離婚獲賠
柬埔寨太子集團「嬌點」豪乳特助15萬交保 學經歷曝光「當過卡達空姐」
黃明志「4毒品反應」！警懷疑有性行為、「護理女神」遺體被移動
其他人也在看
今森茉耶未成年喝酒又捲不倫戀 被節目除名、公司解約
【緯來新聞網】曾在朝日電視台特攝劇《第一戰隊五獸者》中擔任首位女性黑戰士的19歲女演員今森茉耶，因未緯來新聞網 ・ 13 小時前
馬祖語國家語言生活節登場（3） (圖)
2025馬祖語國家語言生活節8日在連江縣南竿鄉馬祖村登場，8日舞台區壓軸由在馬祖擁有高知名度的王建華（左）、李翠雲（右）夫妻檔合體獻唱，以家鄉話「閩東語」高歌多曲。中央社 ・ 9 小時前
鄭麗文悼念「共諜」？遭轟敵我不分 急澄清：吳石非主要祭悼對象
即時中心／廖予瑄、李美妍報導今（8）日國民黨新任黨主席鄭麗文受邀出席「白色恐怖秋季慰靈大會」，在馬場町紀念公園哀悼五〇年代白色恐怖時期的政治犯，沒想到，卻傳出活動有「紀念共諜吳石等人」的流程。因此她也在活動後接受聯訪時回應，自己在活動邀請及現場活動的海報中，都沒有看到吳石的名字，並指出，「吳石不是政治犯」，因此活動也未曾將他當成主要祭祀的對象。今日鄭麗文出席舉辦超過30年的「白色恐怖秋季慰靈大會」，沒想到卻遭受外界曲解，指稱其為「悼念吳石的活動」。對此，鄭麗文受訪時表示，自己在活動邀請、現場活動的海報及所有的資訊中，「都沒有看到有提到吳石。」鄭麗文強調，這場活動是為了祭悼在戒嚴時期，因為自己的政治信仰及思想，而坐了政治黑牢，甚至是完全無辜，卻因冤案、假案、錯案而身陷囹圄的台灣人、外省學生，「原則上跟吳石無關。」吳石等共諜，當時懷有中國共產黨所指派的任務在身，因此潛入台灣並意圖顛覆，還為中方執行情報工作，因此鄭麗文進一步說明，「包括吳在內的中國間諜並不是政治犯」，她重申，「這個活動舉辦超過30年，從來沒有用來紀念吳石。」此外，鄭麗文也說，自己曾為主張台獨，以及言論自由努力過，「之所以有這些政治冤獄，就是因為對於政治主張不一樣，但不能因為不一樣，就要刀刃相見，應該可以用和平的方式來解決兩岸之間的問題。」最後，在鄭麗文離開現場前，突然有一堆中配跑出來搶著與她合照，甚至還有中配直接表明，「自己來自南京」；在鄭上車前，更有民眾朝她大喊，「台灣的希望在妳身上！」原文出處：快新聞／鄭麗文悼念「共諜」？遭轟敵我不分 急澄清：吳石非主要祭悼對象 更多民視新聞報導「犁記餅店」員工手指捲入機器 中市勞工局：最高罰30萬揭吳石「害慘國軍」事蹟！她批鄭麗文：藍營最大草包北市府與新壽「合意解約」最新進度 李四川：最快「這天」可簽協議民視影音 ・ 10 小時前
普發1萬還不還債？蔡阿嘎怒喊「你全家都有錢」 GPT一句話讓他死心
蔡阿嘎與蘿拉曾因「AB合約」事件鬧上新聞，損失金額估計逾上千萬元。他雖透過司法程序提告、聲請強制執行，但蘿拉以無資產、無能力為由，實際追回金額甚少。如今普發政策上路，蔡阿嘎憤怒表示：「那些欠錢不還的，現在擺明就有1萬！你全家都有1萬，快還錢！」他在社群發文詢...CTWANT ・ 11 小時前
裴珍映下月訪台開唱 盼與粉絲創造珍貴回憶
近期，裴珍映以個人歌手身分重新確立音樂方向，透過帶著自我情感與故事的舞台，展現更加成熟的姿態。「BEGIN,YOUNG」的主題帶著「從此刻開始，嶄新出發」的訊息，象徵他作為藝人邁向新篇章的旅程，也代表與粉絲一同開啟人生新頁的特別意義。所屬經紀公司AURA Entertainment表...CTWANT ・ 11 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 17 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 10 小時前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 3 天前
王子爆「美國出軌行」想當免費仔 仗人氣高下場超糗
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，就有人爆料王子摳門事蹟不只一樁，經常要工作人員幫談「曝光換免費」，連美國行也是但下場超糗。對此，王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
粿粿婚變出軌王子！陶晶瑩見1影片怒批：吃人夠夠
娛樂中心／張予柔報導前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，今年7月突被瘋傳婚變、卻遲遲未回應，直到近期男方拍片控訴，粿粿婚內出軌2人共同好友、男星王子（邱勝翊），雙方在網路上開撕。事件曝光後，王子承認「關係超出朋友界線」，而粿粿也在1日以17分鐘長片回應。4日晚間，王子又突然在社群二度發聲明公開認錯。對此，知名主持人陶晶瑩在網路節目中表達了看法。民視 ・ 1 天前
王子付不出賠償金！律師曝和解常見3招 估「范姜彥豐拒分期」背後原因
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，「法老王」律師王至德分析王子賣慘、請求分期付款及道歉在和解中都相當常見，並舉例推估范姜彥豐拒絕接受分期的背後原因。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言造咖 ・ 1 天前
周杰倫歡慶出道25周年！老婆昆凌「神回覆吐槽」網友全笑翻
周杰倫在2000年出道，一出道就掀起一陣「周氏旋風」，至今影響華語樂壇25年，沒有一個華人不會唱周杰倫的歌曲，6日他在社群分享出道25周年的感想，也感謝大批歌迷的一路相挺，沒想到意外釣出老婆昆凌留言，無情的吐槽笑翻網友們。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
曾馨瑩不顧婆婆過世慶生？關穎幫澄清 還原時間線
曾馨瑩不顧婆婆過世慶生？關穎幫澄清 還原時間線EBC東森娛樂 ・ 8 小時前
全智賢對崔俊赫一見鍾情 第1印象：他太帥
[NOWnews今日新聞]一代韓流女神全智賢日前登上好友洪真慶的YouTube節目《學習王真天才洪真慶》，聊起了自16歲開始闖蕩演藝圈的故事，甚至罕見鬆口和富商老公崔俊赫的戀愛過程，表示兩人是相親認識...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前