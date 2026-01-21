昔爆曖昧已婚富二代！小龍女柳柳疑有新戀情 傳「約滿不續」球團回應了

〔記者林欣穎／台北報導〕職棒小龍女拉拉隊、職籃臺北台新戰神成員柳柳擁有高人氣，過去爆出曖昧已婚富二代，她緊急發聲否認喊告，而今(21)日爆出她疑有新戀情，她與小龍女續約動向也成謎，外傳目前是約滿不續的狀態，對此，球團稍早也做出回應。

柳柳日前被直擊身邊出現開BMW的男伴，兩人私密約會，除了溫情接送外，男方還有到過女方家，被外界猜測是新對象。

對此，球團表示，「大家都有友人接送的交友狀況，也不太需要過度解讀，球團也確實都是不過度干涉的立場。」

球團也說，柳柳一直都在工作上非常認真，不論是啦啦隊應援方面或是個人的工作上，總是認真與積極度高的態度來與廠商合作。

至於續約動向，由於柳柳的各方工作量都不小，球團尊重柳柳的規劃與安排，「但一切資訊都還是以球團最後公告為主。」

