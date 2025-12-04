昔爆欠債700萬！陳致遠露面宣布新工作 還款進度曝光

藝人陳致遠、秀琴今（4）日一同現身活動。（圖／東森娛樂）





聖誕節即將來臨，黃國倫、寇乃馨夫婦號召群星於12月12日到14日舉行「2025聖誕文化藝術嘉年華」，藝人陳致遠、秀琴夫婦與湯蘭花、周丹薇、李晶玉、何戎、逸祥、紫布爾、紀寶如、盧學叡等人一同現身活動，陳致遠先前曾傳出欠債700萬，今（4日）受訪時也透露最新近況。

陳致遠分享，他在今年7月底8月左右到教會當全職同工，等同於在教會上班，目前將重心放在教會服事。至於經濟狀況，陳致遠則說，目前都還算夠用，「我覺得可以得到很大的平安，有很多事情我們人很難去做決定跟解決，我都交給神，來到教會我得到很多幫助。」

廣告 廣告

陳致遠透露還債情況。（圖／東森娛樂）

陳致遠透露還債情況。（圖／東森娛樂）

陳致遠過去因事業失敗，一度傳出負債達700萬元，被問及目前還債情形，他僅簡短回應：「都有在減少。」而寇乃馨在一旁補充：「有穩定還款計畫，教會很支持致遠他們，希望能讓他們安心地在教會服事。」



【更多東森娛樂報導】

●快訊／孫生宣布分手！掰了交往2年女友 女方揭情變關鍵

●王子偷吃粿粿毀事業！阿緯突曬合照 真相曝光網力挺

●丫頭摯愛病危痛哭！老公同意「簽放棄急救」：我不想這麼痛苦

