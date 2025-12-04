昔爆欠債700萬！陳致遠露面「揭全新身分」 鬆吐還款進度全說了

左起寇乃馨、李晶玉、何戎、廖偉凡、紀寶如、周丹薇、何方、黃國倫。(記者潘少棠攝)

〔記者林欣穎／台北報導〕黃國倫、寇乃馨夫婦今(4)日與佳音教會共同主辦耶誕活動記者會，現場星光熠熠，湯蘭花、安歆澐、李晶玉、何戎、紀寶如、盧學叡、高蕾雅、陳致遠、林秀琴等人皆出席，其中過去傳欠債、副業收攤的陳致遠、林秀琴兩人今也透露最新近況。

陳致遠(左)與林秀琴過去曾一度傳出消失演藝圈，如今他們重心多在教會。(記者潘少棠攝)

陳致遠與林秀琴過去曾一度傳出消失演藝圈，他們近期重心多在教會，陳致遠透露在今年8月初時已經到教會當全職的同工，「我覺得得到很大的平安，有很多事情難以解決，就把問題交給神，我就做我該做的，來到教會得到很多幫助。」

陳致遠2年前曾陸續開三間店，因展店過快、員工素質差等，最後陸續倒閉，負債達700多萬，夫妻倆透露目前經濟狀況都還算夠用，債務部分也都有在解決，「有在減少，有穩定的還款計劃。」

