昔爆熱戀王子邱勝翊！粿粿好友席惟倫「力挺范姜彥豐」1動作表態了

范姜彥豐今（29）日怒控結婚3年的老婆粿粿出軌，「小王」王子（邱勝翊）情史也遭起底，前一段緋聞是在2023年與席惟倫傳出溫馨接送情，不過兩人矢口否認。如今王子被爆介入粿粿婚姻，席惟倫也在范姜彥豐毀滅式爆料文按讚力挺，看來無論昔日緋聞真偽，她與王子關係恐怕難再回到從前。

粿粿（左）與王子（右）爆出不倫戀。（圖／翻攝自粿粿IG）

回顧2023年，王子曾被拍到與席惟倫相約打高爾夫，為了不讓媒體察覺，還在接送中途上演「丟包」戲碼，讓女方獨自背著沉重球具步行離開。事後王子透過社群平台幽默澄清「好心載妳說被丟包，妳倒是好好說說」，席惟倫則笑回「哈哈這影片好好笑，就是順路載去捷運站啊」。

席惟倫曾與王子爆出緋聞，如今也選擇力挺范姜彥豐。（圖／翻攝自席惟倫IG）

兩人一直到2024年7月還被拍到深夜同行，當時雙方解釋是《全明星運動會》好友們到粿粿家聚會，男方眼見夜深了就送她回家，堅決否認戀情。沒想到事隔1年，粿粿從過去的擋箭牌變成風波主角，席惟倫也按讚站邊范姜彥豐，4人真實關係錯綜複雜，整起事件仍持續延燒。

