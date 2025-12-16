昔爆當富商小三！Dora證實離開樂天女孩 認陷低潮暴瘦體重剩3字頭

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

「樂天女孩」Dora（洪葳）自今年5月捲入富商小三的風波後，鮮少公開露面，連續幾個月在球場上都未見到她的身影，被外界猜測疑似遭冷凍，但當時球團僅回覆是因「個人因素」請假。如今Dora接受專訪時坦言，自己已經離開樂天桃猿啦啦隊，且因為先前的風波陷入低潮而暴瘦，體重僅剩3字頭。

Dora證實離開樂天女孩。（圖／翻攝自Dora IG）

根據《CTWANT》報導，Dora表示，與樂天在經過多次討論後仍然無法達成共識，因此決定離開啦啦隊，而她也希望藉由這段時間讓自己好好充電。接著，她也提到，自己在被爆出負面傳聞後曾陷入低潮，導致食慾不振暴瘦到體重剩下3字頭。

而Dora的狀況看在家人眼裡相當心疼，於是她便聽從爸媽的話回到高雄，這段時間有了家人的陪伴與支持，才讓她意識到過去因為工作忽略掉了家人，而她也趁機精進自己的英文實力，更從去年開投入滑雪，今年累積的雪齡與練習天數也讓她自信提升，因此計畫明年挑戰CASI滑雪教練證照。

至於未來對於演藝圈的規劃，Dora表示，自己不會排斥重回球場跳啦啦隊，而明年她則計畫開始TikTok直播，也有想經營短影音，內容則是分享睡衣、美妝等生活內容。而是否會朝藝人方向發展，她也同樣不排斥，表示有通告自己都會接。





