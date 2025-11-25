昔爆秘戀小20歲網紅！網目擊林俊傑疑情侶裝同框高挑女 她驚人身家被挖

娛樂中心／綜合報導

林俊傑出道超過20年，唱紅許多耳熟能詳的歌曲，累積不少死忠粉絲，之前才傳聞林俊傑疑似有了新戀情，對象是小他20歲的模特兒網紅「七七」，但當時經紀公司則發聲表示不回應「網路上捕風捉影的傳聞」，沒想到近日又有網友自稱目擊林俊傑跟一名長髮女性同行，瞬間掀起大家熱議。

根據該名網友所描述，提到偶遇林俊傑的地點位於洛杉磯，當時林俊傑跟一名身材高挑的長髮女子同行，而從網友曝光的背影照可以看到，兩人均穿咖啡色外套搭配白褲，疑似為情侶裝，併肩走在街道上，雖然照片沒有拍到正面，不過有網友推測女方可能是年初傳出誹聞的網紅七七。

廣告 廣告

網友自稱洛杉磯偶遇林俊傑跟長髮女同行。（圖／翻攝自微博）

甚至還有網友指出七七家境優渥，且坐擁多間豪宅，但消息目前均未被證實，實際上，有網友早在2月份指出林俊傑跟七七互動曖昧，還替她安排演唱會第一排的位置，但當時林俊傑經紀人表示「不會對網路上任何捕風捉影的傳言做回應」，強調林俊傑的生活中心還是放在音樂上。

林俊傑曾爆秘戀小20歲網紅。（圖／翻攝自微博）

更多三立新聞網報導

吳佩慈憶大S驟逝「仍會狂哭一頓」 洩她生前朋友圈備註：殘酷又無情

黃子佼稱「懂受害人的痛」！嚴立婷氣炸 撂重話砲轟：看不起你

吳慷仁邁入43歲悄回台灣 曬「女友視角照」慶生吐心中第一順位

30歲祈錦鈅突拋離婚震撼彈！掰了2年圈外尪 發聲：注定孤軍奮戰

