昔爆「把粉絲當後宮」！Lucas黃旭熙退團後首同框NCT 婚禮驚人畫面曝光

記者陳宣如／綜合報導

一場低調的婚禮，意外成為社群焦點。曾因私生活爭議離開團體的NCT前成員Lucas（黃旭熙），近日被目擊出現在NCT經紀人的婚禮現場，並與昔日團員同框合照。這也是他退團後，首次被捕捉到與NCT成員同場出現，相關畫面曝光後迅速在網路上流傳，再次將這位話題人物推上風口浪尖，引發粉絲與網友熱烈討論。

NCT前成員Lucas（黃旭熙）先前捲入嚴重私生活爭議後退出團體，目前以solo歌手及演員身分復出演藝圈。（圖／翻攝自IG @lucas_xx444）

據了解，NCT經紀人於18日舉行婚禮，現場賓客多為圈內熟面孔，其中NCT小分隊「威神V」的成員們也都到場祝賀。值得注意的是，曾是該小分隊一員的Lucas也在場，並在新人拍照環節中，與威神V成員一同站上台合影。從流出的照片來看，眾人並未被拍到有明顯互動，但這個罕見的同框畫面，仍在社群平台掀起不小波瀾。

廣告 廣告

NCT前成員Lucas（上排左1）在經紀人婚禮上首度同框昔日成員。（圖／翻攝自微博）

Lucas於2021年捲入嚴重私生活爭議，陸續有多名女性出面指控其感情關係複雜，並涉嫌劈腿、與粉絲發生性行為等「渣男」行徑，被網友形容為「把粉絲當後宮」。相關爆料中，也有人指出雙方約會與生活開銷多由女方負擔，甚至指控Lucas在未採取安全措施情況下發生性關係，並流出語音紀錄與私密照片作為佐證。

當時「把粉絲當後宮」事件迅速在娛樂圈與社群平台發酵，引發輿論譁然，Lucas的公眾形象也因此受到嚴重衝擊。爭議延燒期間，他曾透過聲明公開道歉，並宣布暫停所有演藝活動，最終於2023年5月正式退出NCT及其所屬小分隊，結束團體身分。

NCT小分隊威神V現身經紀人婚禮。（圖／翻攝自X平台 @WayV_official）

沉寂一段時間後，Lucas於2024年宣布以個人名義重返演藝圈，成立個人工作室，並展開一系列單獨活動，包括舉辦粉絲見面會、參與時尚活動及經營全新社群帳號。同年4月，他發行首支個人單曲〈Renegade〉，正式以Solo歌手身分回歸。

除了音樂發展外，Lucas也跨足戲劇領域。去年他赴台參與電視劇《時候（A Time）》的拍攝，該劇由曾執導《一把青》的曹瑞原執導，並集結言承旭、吳慷仁、張鈞甯、陳意涵等實力派演員。Lucas在劇中飾演言承旭的少年時期，並與因《影后》走紅的新生代女星林廷憶搭檔，形成劇中重要的情感線，消息曝光後即受到高度關注。

更多三立新聞網報導

輪姦酒醉女後照常開唱！前NCT泰一判3年半定讞 法院怒：重大惡行

夥同2男集體輪姦中國籍女子！前男團成員入獄3年半定讞 DNA成鐵證

張鈞甯隔20年合體言承旭！揪陳意涵「補辦殺青酒」比拼酒膽不喊卡

吳慷仁回歸台劇！張鈞甯隔20年合體言承旭 「超狂卡司」曝光

