昔爆「撒網把妹」又出招？孫生再傳「私訊網美」這8字！

網紅孫生曾是YouTube團體「反骨男孩」的成員，不過他近年爭議不斷，還因性侵案遭起訴、形象重挫。去年底多位網友爆料，他用「好，也加了」私訊女網友想認識，但他本人發文否認，怒控「我真心跟妳們交朋友，妳們卻只想用我蹭我流量」。今年12月1日孫生證實與交往兩年的女友諶多芬分手，沒想到昨（16日）1名抖音網美曬出孫生私訊她的截圖，竟釣出多位網美也收到相同私訊，震驚大批網友「又來？」。





孫生（右）與交往兩年的女友諶多芬（左）1日證實已分手。（圖／翻攝自諶多芬IG）





去年底多位網友爆料孫生用「好，也加了」私訊女網友想認識，但本人發文否認。（圖／翻攝自孫生Threads）





網美「JZ」在抖音上擁有96萬粉絲，昨（16日）她在Threads曬出截圖，只見疑似是知名網紅孫生的IG帳號，私訊她「上次圓山花博的嗎」。她見狀不明白對方在說什麼，配文寫下「蛤？」。沒想到留言區不少網紅也表示「他都用這招 我也被密過…」、「他怎麼每次把妹開頭都是這招！已經看過好幾個了，我朋友也這樣被他密過。」，還有人PO出對話截圖「還真的都用這招」。

網美「JZ」曬截圖，表示孫生（左）私訊她「上次圓山花博的嗎」。（圖／翻攝自孫生臉書、Threads＠jz._10_23）

貼文曝光，超過93萬人瀏覽、1.6萬人按讚，網友傻眼留言「抓到」、「上次是 『好，也加了』」、「學不乖就是學不乖」、「又來了」、「又想搞事？」、「學不乖欸」、「這咖沒在反省」、「總是學不會」、「他就不會安份點嗎？」、「這咖又出來了喔」、「這咖… 沒救」；還有網友故意狂刷「好，也加了」，搞笑回「我是下次圓山花博的」、「回答他花園的」、「求個人真的把他釣出來」、「我也密他了，他會回我嗎」、「回他：我北投公館路的 」。不過也有人抱持懷疑態度「整個聊天記錄放出來再說吧」，而孫生本人目前未對此事做出回應。













