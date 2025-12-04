昔爆「負債700萬」做工被拍！陳致遠找到全職新工作

娛樂中心／李汶臻報導

前中職球星陳致遠因涉入職棒簽賭案退出職棒界。他與藝人林秀琴2005年步入禮堂，婚後育有1女。夫妻二人結婚至今已20年，2022年夫妻倆曾上節目公開談及「負債人生」，當時透露兩人的負債最高金額為700萬。如今3年過去，陳致遠、秀琴今（4）日同框出席記者會，陳致遠鬆口自己有找到「全職新工作」；至於被問到負債狀況，陳致遠也回應了。





前球星陳致遠「全職新工作」找到了！昔爆「負債700萬」同框妻秀琴曝近況

前兄弟象球員陳致遠（右圖右、左圖右）與女星林秀琴（右圖左、左圖左）結婚近20年。（圖／翻攝陳致遠臉書）

陳致遠、林秀琴夫妻結婚20年，過去夫妻倆曾一度傳出債務危機、四處借錢。2022年林秀琴受邀登上節目《小明星大跟班》時，就公開透露負債最高金額是700萬。當時在節目中表示，還剩下300萬的債務，並提到開店賠錢的原因。她指出，過去陸續開了3家酒吧、原住民餐廳、花蓮燒烤店，「開酒吧其實很快就回本了」，但合夥人卻未好好經營，最後她也總結展店速度過快、員工素質差、開天窗又喝醉，以及沒有親自顧店是開店賠錢的主因。





前球星陳致遠「全職新工作」找到了！昔爆「負債700萬」同框妻秀琴曝近況

林秀琴2022年曾在節目中大談負債人生，透露負債最高金額是700萬。（圖／翻攝林秀琴臉書）





此外，林秀琴與陳致遠還曾與前經紀公司爆發合約糾紛，遭判賠200萬元。合約風波後，兩人淡出演藝圈，林秀琴曾轉戰網路開展水晶事業、還債。而據《TVBS新聞網》報導，水晶事業因廠商失聯告終，林秀琴已一年沒賣水晶了。陳致遠（2024）年7月砸下6位數投資港式茶餐廳，並換上餐廳制服、親自端盤子，隨後因經營不善退出。今年3月陳致遠上傳一段周圍全是鷹架、鋼筋等建材的背影畫面，並透露自己轉當「做工的人」。

陳致遠和林秀琴4日一同出席，由藝人黃國倫和寇乃馨號召的「2025聖誕文化藝術嘉年華」記者會。陳致遠也對外分享自己的新身分，透露自己今年7月底開始在教會擔任全職同工；而被追問還債狀況，陳致遠似乎不願多談，僅表示「都有在進行解決，這個活動不要去講這個，都有在減少」。





前球星陳致遠「全職新工作」找到了！昔爆「負債700萬」同框妻秀琴曝近況

陳致遠今年初曾一度轉行當工人，背影畫面流出。（圖／翻攝自臉書陳致遠&林秀琴的樂fun人生）《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

