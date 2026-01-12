昔猛男今吸毒揮刀！曾創「猛男沐浴秀」 月收30萬

揮舞雙刀並且毒駕的翁姓男子。（圖／翻攝自當事人IG）





這回在路上揮舞雙刀並且毒駕的翁姓男子，過去在猛男界相當知名，不但有猛男界Rain的稱號，還自創沐浴秀，活躍於北部夜場、派對，因此月收入一度高達30萬，然而在兩年前，疑似是收入不穩定，所以工作室收掉了，他也轉職當保全，至於為何犯案、毒品來源哪裡來，警方還要繼續查。

在社群平台上自信秀出健碩好身材，還有不少表演宣傳畫面，而照片裡的人，就是這回在金山持雙刀路中攔車的翁姓男子。

跟著音樂節奏脫去上衣解開皮帶，身材壯碩，滿滿結實肌肉，過去他是一名猛男秀舞者，還被說是猛男界的rain，他花百萬打造行動沐浴間，與猛男秀結合，推出猛男沐浴秀。

廣告 廣告

持雙刀翁姓男子（2010.12）：「一開始會很害羞，而且女顧客會很怕，所以我們就搭配像燈光、音效，很重要，音效沒有，完蛋，氣氛沒有，燈光也很重要，不能太亮。」

尤其他身高180公分，加上結實身材，透過沐浴間若隱若現的演出方式紅及一時，邀約場場爆滿，月收入最高紀錄達30萬，自創工作室一年更是接了5、600場演出。

持雙刀翁姓男子（2015.01）：「表演的時候，你需要就是非常專心，有危險性啊，那個也都不用想，就等於是豁出去了，每一場都用豁出去去表演。」

壯碩身材是演出亮點，也是打響名號的原因之一，從15歲開始訓練體能，為了維持肌肉線條，每天固定2小時健身。

持雙刀翁姓男子（2015.01）：「以前魚線有沒有，然後有那個鉛塊有沒有，我就把它穿針，然後穿成一件背心，增加重量啊。」

尤其每次出演，都需要帶上自備的沐浴秀道具，重達100公斤，組裝起來特別需要體力。雖然猛男秀收入有機會上看百萬，受淡旺季影響，相對不穩定。在2年前他將工作室收掉，白天擔任保全，晚上還是會開著有著工作室logo塗裝的休旅車到處趴趴造，昔日在猛男界闖出名堂，自創沐浴秀，如今卻走上歧路，路上揮刀還毒駕，毒品來源、以及什麼原因碰毒，警方都要持續調查。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

猛男界Rain疑毒駕揮雙刀攔車！ 5警負傷壓制畫面曝光

前猛男舞者毒駕！持雙刀攔車攻擊 5警圍捕受傷

快訊／壯漢「持刀攔車」還撞警車！昔為猛男秀舞者

