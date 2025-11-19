昔獲蕭美琴授證 「台積電老臣」轉戰英特爾遭查

台積電前研發資深副總經理羅唯仁(右)，今年9月獲副總統蕭美琴獲證，任工研院院士。(圖/TVBS)

在台積電任職21年的「前研發資深副總經理」羅唯仁，今年7月退休後，獲聘工研院院士，由副總統蕭美琴親自授證。但他卻馬上在10月回鍋老東家、台積電競爭對手「英特爾」，擔任研發副總，震撼半導體業界。如今更傳出，他退休前，影印大批最先進製程技術的機密資料。是否違反國安法？目前高檢署分案調查，台積電也蒐證當中。

羅唯仁的職涯經歷相當特殊，他在加入台積電前曾在英特爾任職18年，之後在台積電的21年間擔任技術研發資深副總經理，帶領團隊獲得全球超過1500項專利，其中包含1000項美國專利。今年75歲的他在退休時風光獲聘為工研院院士。

羅唯仁在台積電服務21年，今年7月退休並獲副總統蕭美琴授予工研院院士證章，但僅3個月後即加入英特爾擔任研發副總。更令業界震驚的是，他被指控在離職前要求下屬進行簡報，並影印包括2奈米、A16、A14奈米等最先進製程技術的機密資料。

然而，這位曾受肯定的半導體專家如今卻與老東家台積電正面衝突。經濟部長龔明鑫在立法院備詢時表示，立委張嘉郡詢問「你認為這個人的人品如何？」龔明鑫回應，當初對羅唯仁的印象還不錯，但現在的發展讓他感到「有點意料之外」。龔明鑫強調，理論上羅唯仁應該簽署競業禁止條款，限制他不能到其他競爭公司任職。

據了解，台積電通常會與退休或離職主管簽訂競業禁止合約，限定18個月內不得到競爭同業工作。目前尚不清楚羅唯仁是否違反合約內容，或是否有核心技術被竊走，但此事已在半導體業界引發軒然大波。龔明鑫表示，高檢署已啟動調查是否違反國安法，經濟部也會全力配合，強調「這屬於國安層次」的重要案件。

