昔獲顏正國提攜！張峰議發片淚憶恩師：氣自己沒去看他

張峰議耗時9年發行專輯。（圖／金室音樂提供）





歷經人生低谷的更生人，用音樂找回陽光的「逆光重生的創作人」張峰議，耗時9年推出首張全創作專輯《有故事的人》。今（12日）舉辦發片記者會，他說，這十首親筆創作的作品，完整記錄下自己從谷底逆轉重生的旅程，那些痛苦的經驗，如今已化作成長的印記。張峰議也透露，恩師顏正國生前特別囑咐我，「滿招損，謙受益！」好好的、用力地往上爬，就是給他最好的報答！

張峰議過去因誤入歧途導致入獄服刑，在入獄期間寫了不少歌曲，2020年假釋出獄後他將作品投稿出去，卻屢遭拒絕，僅顏正國回覆他，「或許我跟國哥都是同樣在「培德山莊」（台中監獄）的緣故吧！國哥他發了一條訊息給我寫說『你好，你的歌我聽到了，我們見個面吧。』」顏正國的訊息帶給當時前途飄渺的張峰議很大希望，「之後我寫歌，也成為了微電影《卸妝》和長篇電影《少年吔》主題曲，國哥也是用了我的創作，他還替我在電影安插了一個角色。」

張峰議哽咽談及與顏正國的緣分。（圖／金室音樂提供）

談及恩人顏正國癌逝，張峰議不捨表示「若他來夢裡找我，我一定會先罵他」，他提及顏正國起初沒有向他透露病情，是後來才透過共同朋友得知，「他一直不讓我去看他，我覺得他是故意的，不想讓我看到他的樣子。」

張峰議憶起顏正國一度哽咽，他透露顏正國生前總是稱「小事是初期，沒那麼嚴重。」希望他能專心做專輯不要擔心他，兩人前期還有視訊，「我也有把歌傳給國哥聽，國哥說好聽！我還回說等做好要把專輯親自拿給他」，沒想到僅9個月沒見面就天人永隔，張峰議遺憾表示，「很氣自己怎麼相信他的話，應該要堅持去看他的！最後，只能在國哥的告別式上，演唱了自己的歌，送國哥走。」

張峰議也說，「這張專輯，我想獻給一路上扶持我、啟發我、陪伴我走過低潮的人。無論你現在還在，或已經離開。」未來將規劃一系列宣傳活動，包括專輯分享會與現場演出，期待能與歌迷面對面交流，把音樂裡的真實故事親自唱給大家聽。



