昔用公務車載狗丟烏紗帽！李俊俋獲延攬轉任綠政策會副執行長

傳前監察院長李俊俋獲身兼民進黨主席的總統賴清德延攬，轉任民進黨政策會副執行長。（資料照片／鏡週刊提供）

前監察院秘書長李俊俋去年5月因濫用公務車接送寵物惹議，後向副院長李鴻鈞請辭獲准。沉寂近8個月，身兼民進黨主席的總統賴清德今天（4日）在中執會上宣布新任黨務主管人事，由李俊俋接任政策會首席副執行長兼主席特助，共同協助黨務推動。

李俊俋去年5月遭爆疑似用公務車接送寵物去美容，事後致歉請辭獲准。李俊俋坦言，自已一時思慮不周，便宜行事，未能達到職務所應具備高度廉潔標準，實有負國人所託及監察院清譽。事件發生後，他立即進行深切反省，並在第一時間向李鴻鈞表達請辭決心，以示負責，絕無戀棧職務之意。

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

學傅崐萁假離婚？陳培瑜轟李貞秀「騙上加騙」：妳就是最大詐騙集團

港湖超級吸票機回歸！高嘉瑜今登記議員初選喊：從頭開始、重新做人

「找好老師不如找好書」挨批歧視 總統府還原賴清德逐字：勿斷章取義

30歲男如廁後倒地猝死 妻子哽咽：還有3個孩子…以後的路怎麼走？