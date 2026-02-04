昔田徑國手奪全國賽3金 新任白委蔡春綢誓言為民爭取權益

雲林縣女兒蔡春綢就任民眾黨不分區立委，曾拿下全國賽3面金牌，將全力為體育發聲。（蔡春綢團隊提供／張朝欣雲林傳真）

民眾黨不分區立委蔡春綢3日宣誓就職，從昔日代表中華民國征戰國際賽事的田徑國手，到今日步入全國最高民意殿堂立法院，蔡春綢4日表示這不僅是個人榮譽的延續，更是對教育體育與雲林鄉親責任的開始。未來將發揮「雲林多一席立委」的關鍵影響力，爭取更多中央資源挹注地方。

蔡春綢說，過去作為代表中華民國的選手，在田徑場上全力以赴、為國爭光，那是她生命中最大的榮耀。如今成為立委，則是另一個更大的榮耀。「在跑道上，我拚的是速度與意志；在議場裡，我拚的是法案與民生」，這席立委代表的是選民對她過去推動運動貢獻的肯定，更承載著大眾對提升台灣教育體育環境的殷切期望。

作為「雲林女兒」，蔡春綢始終沒有忘記家鄉。她回憶道，過去代表雲林、中華民國出賽，是為了讓世界看見台灣的力量，如今接下新職務，意味雲林在國會多了一席發聲的空間。優化運動員生涯發展，改革體育基層教育是她畢生職志，她會讓長期被忽視的地區需求，在國會殿堂被看見、被解決。

蔡春綢強調，她將帶著當年馳騁田徑場的韌性與堅持，不負民眾黨的託付與全國人民的期待，與民眾黨團並肩作戰，推動更透明、更專業的法案，實踐創黨主席柯文哲「政治不難，找回良心而已」初衷。

蔡春綢國三時即入選國手，專攻田徑800、1500、3000公尺中、長距離跑賽，曾代表中華民國到韓國參加亞錦賽，拿下女子3000公尺第5名，高一至高三更拿下台灣區運動會（現今全國運動會）女子800、1500公尺以及1600公尺接力賽金牌。她說，未來將以運動員的強大心理素質，在立院為民眾爭取更多權益。

