昔當替代役救學生 火鍋老闆冷靜救「癲癇客」
火鍋店老闆劉澈近日在店內成功救助一名突發癲癇的顧客，展現了冷靜的危機處理能力。這位老闆憑藉著13年前擔任英語教育替代役時所學到的經驗，在顧客倒下時立即採取適當措施，挽救了危急情況。台北長庚急診主任李智晃表示，當發現有人失去意識且沒有正常呼吸時，民眾就應啟動緊急救護系統，開始CPR並使用AED，爭取寶貴的救援時間。
老闆劉澈平時就非常注重教導員工服務流程的細節，絲毫不能馬虎。他擁有特別的經驗，13年前擔任英語教育替代役時，曾遇到一名癲癇症狀的學生。劉澈解釋，那位學生因腦部手術後神經可能受創，會不定時發生癲癇狀況。當時他在學校球場打籃球時，親眼目睹該學生突然倒下，雖然第一次遇到非常緊張，但也因此學會了如何處理這類緊急情況。
老闆劉澈回憶道，第一次碰到這種狀況確實很害怕，他立即通報護理師，從中學到簡單的處置方法。正是這段經歷讓他在店內顧客發生類似情況時，能知道該如何應對。事件過後，該名少年用完餐後特地向劉澈表達謝意，讓他感到溫暖。然而，很多人在面對類似緊急情況時往往不敢伸出援手。
台北長庚急診主任李智晃強調，對一般民眾而言，開始CPR的時機就是看到有人失去意識且評估沒有正常呼吸時，就應該啟動緊急救護系統，拿取AED並開始CPR。雖然服務業員工並無硬性規定必須持有醫療救護證照，但許多公司和店家都會進行教育訓練，讓員工學會基礎CPR急救技能，這些技能在緊急時刻能派上用場。
醫師也提醒大家，大型商場、醫院、機場及高鐵站等場所都設有AED，民眾可以多加利用。初步急救雖看似簡單，卻能為患者爭取寶貴時間，幫助他們撐到救護車抵達現場。
