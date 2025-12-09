昔當童星走紅！葉子誠逝世得年25歲 家屬悲痛發聲

曾是童星的馬來西亞男星葉子誠（本名：葉子城）於8日逝世，得年25歲，死訊曝光後震驚各界。對此，葉子誠的家屬透過社群平台發表訃聞，稱他是安詳離世，但並未透露死因「他的一生溫暖了無數人，他的善良與溫柔將永遠被銘記。」訃聞中表示他預計於11日出殯，將長眠於富貴山莊（士毛月）墓園。

葉子誠曾在11歲時演出電影《哥妹倆之驚歷48》。（圖／翻攝自IMDb）

葉子誠家屬發表訃聞。（圖／翻攝自臉書）

葉子誠曾在11歲時演出由馬來西亞作家徐有利漫畫改編的電影《哥妹倆之驚歷48》主角「果果」一角而爆紅，也曾與柯有倫合作演出《大舞獅 關聖宮》，並參與《我來自紐約》等作品。其成名作《哥妹倆之驚歷48》中，謝佳見也有參與演出。

