昔疑自爆「殺了于朦朧」 范世錡突曬照「歪嘴詭笑」！

娛樂中心／江姿儀報導



中國男星于朦朧上月墜亡，案發後警方迅速以「失足意外」結案，中國官方大動作封鎖消息，社群相關貼文遭到刪除。網上瘋傳各種陰謀論，網路上瘋傳各種虐殺、潛規則等陰謀論，而曾與他參加《2013快樂男聲》選秀的歌手范世錡，也被牽扯進爭議之中。風波持續延燒，代言品牌緊急切割，連演唱會都遭到抵制。近日，范世錡神隱多日，久違更新個人社群，留言區再被中國網友灌爆。





歌手范世錡（右）捲入于朦朧（左）墜樓風波，一舉一動慘遭網轟。（圖／翻攝自微博）

范世錡遭到網路瘋猜是參加于朦朧生前17人飯局成員，甚至還有網友爆料范世錡疑似在場、參與施暴，對此范世錡於曾發出律師聲明澄清，並喊冤自己遭網暴。另有網友將他疑似虐待于朦朧的音檔送去鑑定，吻合度竟高達99.57℅，網上甚至瘋傳1張范世錡微博發文承認殺害于朦朧的截圖，導致負面聲量高漲，不僅成都演唱會取消，其代言的品牌和出演的電視劇也慘遭網友群起抵制。

范世錡13日在社群曬照，坐在球場手上拿著羽毛球斜嘴微笑，還微微張開嘴盯著鏡頭。（圖／翻攝自范世錡微博）

于朦朧離世後，范世錡依舊頻繁於社群發文，不過近期貼文發出，仍有大批中國網友湧現留言區開罵，但相關負面評論疑似遭到刪除，只留下粉絲稱讚的留言。本月范世錡明顯減少發文次數，僅曬照慶祝節日，然而13日他PO出4張擺拍照，只見他盤腿坐在球場，手上拿著羽毛球斜嘴微笑，另一張他還微微張開嘴盯著鏡頭。

網友再湧入留言區，曬出于朦朧的照片，怒轟「還有臉拍？」、「惡魔！」、「晚上不會做夢嗎？」。（圖／翻攝自范世錡微博）

貼文曝光，網友再湧入留言區曬出于朦朧的照片，甚至留言「祝晚上不做惡夢」、「還有臉拍？」、「惡魔！」、「你怎麼做到好友去世你那麼開心的？」、「晚上不會做夢嗎？」、「嫉妒讓人面目全非」、「太嚇人了！魔鬼的相貌！」、「睡得著嗎？」、「晚上不會做噩夢嗎？」、「風水輪流轉不是不報時候未到」。

