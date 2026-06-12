昔痛失6歲血癌兒！65歲TVB花旦喪夫5年今病逝 2兒悲發訃聞證實

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廖啟智（右圖右）的65歲遺孀陳敏兒今病逝。翻攝FB@陳敏兒

香港資深男星「智叔」廖啟智的65歲遺孀陳敏兒，今（12日）在醫院病逝，她的二位兒子悲痛公開訃聞，證實母親已在今天上午與世長辭。並透露將依照母親生前遺願，安息禮以私人形式低調舉行，不對外開放。

陳敏兒的訃聞今由兩位兒子廖文哲、廖文信發布，兩人悲痛表示，「我們敬愛的母親陳敏兒女士，於2026年6月12日上午，在家人悉心陪伴下於威爾斯親王醫院因病安詳辭世，回歸天父懷中。」並提到，「家人雖有萬分不捨，但深知此刻母親已經在天家安息。」並感謝醫護人員對母親的悉心照顧。

陳敏兒去年開刀！腹部傷口長達14cm

陳敏兒去年10月生日之際，曾發文吐露去年動了一場大手術，讓嗜甜如命的她因而忌口，更吐露腹部有長達14公分的傷口，只是她並未多加著墨病情，遺憾的是，即便陳敏兒術後更加注意作息健康，最後仍不敵病魔離世。

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陳敏兒的兒子今發布母親病逝的噩耗。翻攝FB@陳敏兒

陳敏兒（左）與廖啟智1987年結婚，廖啟智5年前因不敵胃癌先一步離開人世。翻攝FB@陳敏兒

陳敏兒（右）曾分享去看劉德華演唱會的照片。翻攝FB@陳敏兒

么兒、丈夫接連癌逝！陳敏兒看淡生死已辦「生前告別會」

此外，陳敏兒兩度慟別至親，先是在2006年面臨當時未滿6歲的小兒子廖文諾血癌病逝，讓她一度抑鬱想不開，花了一段時間走出傷痛；老公廖啟智則在5年前因胃癌病逝，逐漸看破生死的她，也蛻變為生死教育的推廣者，2024年已為自己舉辦「生前告別會」，把握當下與摯友好好道謝與道別。

曾是劉德華螢幕CP！合拍《獵鷹》走紅

1960年出生的陳敏兒，曾是TVB當家花旦，告別作包括1982年與劉德華合演的警匪神劇《獵鷹》，也曾拍過《男兒本色》、《挑戰》、《天降財神》、《四丁班》等經典作品。直到1987年與廖啟智結婚後，陸續育有三子，逐漸將重心轉向家庭，專心相夫教子。



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