昔知名童星變流浪漢…喊「喜歡現狀」拒救援 聖誕節終入院

曾在尼克兒童頻道（Nickelodeon）2004年經典影集《耐德的中學校園生存手冊》（Ned's Declassified School Survival Guide）中飾演「馬丁」（Martin Qwerly）的男星泰勒蔡斯（Tylor Chase），先前被粉絲發現於美國加州街頭露宿，成為流浪漢。消息一出不少人伸出援手，在多方奔走之下，泰勒目前已進入醫院接受觀察，並準備轉往康復中心。

理髮店的老闆雅各哈里斯（Jacob Harris）是這次行動的核心。雅各在聖誕節當天聯繫了危機處理中心。專業人員對泰勒進行了現場評估，認定他需要立即的「醫療照護」，並將其送往醫院進行72小時的心理與醫療留院觀察。

《耐德的中學校園生存手冊》的三位主角德文沃克海瑟（Devon）、琳賽邵（Lindsey）與丹尼爾柯蒂斯李（Daniel）也一直在幕後想方設法。德文在受訪時表示，看到好友深陷成癮與精神健康問題讓他感到心碎，並強調對於不想接受幫助的人來說，這是一個極其艱難的挑戰。丹尼爾（劇中飾演Cookie）曾私下出錢幫泰勒租了一間汽車旅館，希望能讓他離開街頭，但泰勒在幾小時內便因精神狀態不穩砸毀了房間。這讓大家意識到，泰勒需要的不是暫時的住所，而是專業的醫療介入。

曾同樣深受流浪與藥物困擾的《野鴨變鳳凰》男星肖恩魏斯，在這場行動中扮演了諮詢者的角色。他除了協調聯絡泰勒的家人與昔日隊友，更已為泰勒在加州聖克萊門特的康復中心預留了床位。

魏斯坦言，要讓一位深陷成癮與精神危機的人接受幫助，絕非「把人帶走」那麼簡單，這是一場極其脆弱的心理博弈。營救小組最初在週一晚間便已展開行動。當時哈里斯好不容易與泰勒建立了一定程度的信任，並成功將泰勒帶到一間飯店房間休息。

儘管泰勒最初表現出願意去戒毒所的意向，但一踏入房間後，他似乎被後續的醫療程序「嚇到了」， 泰勒隨即拒絕前往醫院或戒毒中心。

魏斯特別提到泰勒當時說的一句話，這句話反映了心理問題的殘酷。泰勒說：「我喜歡我現在的生活。」對此，曾有過類似經歷的魏斯斷言：「我可以向你保證，他絕對一點也不喜歡他現在的生活。」

在多方合作下，泰勒目前正在醫院接受生理脫毒與心理穩定治療，結束72小時觀察後，預計將轉往專業康復中心進行長期復健。透過雅各的電話，泰勒已經與父親及昔日隊友進行了視訊通話，感受到了久違的家庭溫暖。泰勒蔡斯的案例展現了「童星成癮問題」的複雜性，但也展現了演藝圈少見的情義。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導

