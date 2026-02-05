昔破產睡公園！72歲資深女星入住老人院一年 「驚人近況」曝光了

記者蔡維歆／綜合報導

李楓已住老人院一年。（圖／翻攝自微博）

入行近半世紀的資深演員李楓，因常演潑辣角色而被觀眾稱為TVB「御用八婆」。她於2023年接受訪問時透露已入住老人院近一年。近日有網友分享短片，曝光她在老人院的生活近況。

日前有人於臉書分享短片，片中可見兩位女士為一群「老友記」表演，其中一人正是李楓。不少網民立即認出她。只見久違的李楓身形較以往豐滿，跟以前瘦削的形象大不同，見她唱歌依然中氣十足，精神狀態良好。其實早年她曾患上腦水腫導致她腦出血及影響腦神經，但因為付不起私家醫院費用就只能去公立醫院排期。

廣告 廣告

李楓近況曝光。（圖／翻攝自微博）

雖然手術成功，但術後每日100元的住院費對當時的李楓來說是個大數目，所以留醫一個月便急急出院，繼續打工賺錢為生活費。目前李楓已入住老人院，她也曾在《香港01》的專訪中分享自己的心境，認為人生最重要是學會放低，並以四字人生格言自勉：「難得糊塗」。

更多三立新聞網報導

「水彈女王」出事了！權恩妃突遭毀容慘況曝光 鼻頭、嘴唇二度灼傷

獨家／負債3百萬轉戰教會1個月！陳致遠爆離職赴中國求生 真實內幕曝

高鐵桌板誰該收？網紅怒嗆乘客「沒手沒眼睛」慘遭炎上挨轟：巨嬰

23歲無性別男星「遭爆酒店下海」！經紀公司全認了 關鍵主因曝光

