昔砸1500萬買車送員工！大師兄「告白館長」畫面曝光

以經營健身房起家的網紅館長陳之漢，近期疑似因配車財務糾紛，遭到資深前員工「大師兄」李慶元毀滅性爆料。李慶元甚至公開指責館長，聲稱公司以「財務困難」為由，要求將高層的 BMW配車換成TOYOTA。這段爭議引發後，有網友翻出館長2020年的一段影片，館長霸氣地砸下1500萬，依約定犒賞4位創業元老每人一台BMW。當時，李慶元收到新車後，當時還對鏡頭示愛。這巨大的反差，也讓網友傻眼留言：「收了X6 再來背骨」。

服務人員告知館長買車總花費一共1500萬元。（圖／翻攝自「 館長成吉思汗」Youtube）





陳之漢曾在2020年於「館長成吉思汗」頻道發布一支Vlog影片，記錄他親自來到BMW旗艦店挑車的過程。他表示之所以堅持要買4台車送員工，或許看起來像是一種「炫富」行為，但其實與他的出身有關。他感嘆過去在黑社會時，許多老大對他空口許諾，如承諾買車、滿足未來需求等，讓他認為「社會詐欺太多了」。

館長表示他沒有限制員工挑車規格，因此一台價格從330萬到500萬元都有。（圖／翻攝自「 館長成吉思汗」Youtube）





李慶元感謝館長買車給他們，並表示很開心。（圖／翻攝自「 館長成吉思汗」Youtube）

大胖（左）、李慶元（中）、Tommy（右）手比愛心感謝館長，並對館長喊：「愛你喔」。（圖／翻攝自「 館長成吉思汗」Youtube）

館長強調，在他2013年剛創業時，這4位員工就已經跟著他，有兩位跟隨了六、七年，另外兩位也有五年多，四人都是與他一起打拚上來，一天工作 10小時的功臣。他早在2019年就已答應他們，因此2020年決定履行承諾，且沒有限制他們選車規格，所選車款的價格從330萬到500萬不等，共砸下1500萬買車。當時拿到車的李慶元也帶頭表示：「那我們跟師父（館長）說聲謝謝吧」，並開心對著鏡頭比出愛心，告白館長：「愛你喔」。





網友看見影片後，留言酸李慶元。（圖／翻攝自「 館長成吉思汗」Youtube）

現在影片被平台演算法推播後，許多網友前來朝聖，並紛紛留言酸李慶元：「突然被推播，館長的真心，換來這些人的無情，館長真的辛苦了，要看看還是有很多用心的好員工！」、「1500萬打水漂了⋯有錢時候就是愛你師傅，沒錢時候就說你是變態」、「笑死 李慶元收了X6 再來背骨～」、「有車有錢就師父，沒車沒錢就叫人陳浩呆」。





