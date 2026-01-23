昔神預言柯文哲出事！命理師示警1類人：股票慢慢賣

生活中心／綜合報導

命理師周映君因過去精準預言，民眾黨前主席柯文哲「能連任台北市長、卻無緣總統大位」，並稱他66歲後進入「空亡運勢」，結果不久就爆出京華城案，令她知名度大漲。近日周映君分析2026年運勢，點名3生肖運勢不太好、可能「一不小心就出事」，提醒股票要慢慢買或賣，切勿操之過急。

3生肖2026運勢弱！恐一不小心就出事

周映君在節目《新聞挖挖哇》分析2026年運勢，3生肖要特別注意「運勢弱」。首先屬「鼠」在馬年沖太歲，會比較浮沉不定，因此要務實為本。再來屬「馬」與馬年自刑、也就是刑太歲，所以事與願違、恐有暗憂，可能一個不小心就出事。最後則是屬「兔」馬年破太歲，容易有口舌生非，所以需保守或含蓄一些，「有時候人家跟你大聲什麼的，稍微忍耐一下就比較沒關係」。

廣告 廣告

昔神預言柯文哲無總統命！命理師點名1類人「股票慢慢賣」運勢不順

周映君提醒，屬牛者做任何事情應該慢慢來，包括買賣股票。圖僅示意，與本新聞無關。（圖／民視新聞資料照）

股票慢慢賣！命理師點名1生肖：做事問下AI

再來，周映君也點名3生肖「比較不順」。首先屬「牛」較為起伏不定，「有時候好像不錯，怎麼又下來了」，建議做事慢慢來，以投資買股票為例，「一張一張慢慢賣，買也是這樣。」再來屬「龍」應實事求是、不要人云亦云，需堅持自己的原則，否則很容易被騙。最後是屬「狗」有時不必太保守，否則會錯失良機，要改善流程，「做什麼事情時，你要稍微看一下、問一下AI，都沒問題你就一定會贏」。

昔神預言柯文哲無總統命！命理師點名1類人「股票慢慢賣」運勢不順

命理師周映君分析2026運勢。（圖／翻攝「周映君命理諮詢顧問中心」臉書）

《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。

原文出處：昔神預言柯文哲無總統命！命理師點名1類人「股票慢慢賣」運勢不順

更多民視新聞報導

0050「定期定額or大筆錢ALL IN」？內行曝關鍵：績效不錯

人妻聯手小王迷暈+殺夫！獨自伴屍「看謎片一整晚」警傻眼

小孩貪玩「密碼鎖夾鼻子」拔不出！慘變「牛魔王」消防員憋笑

